Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Nagarro
Tagesperformance: +10,82 %
Tagesperformance: +10,82 %
Platz 1
Performance 1M: +33,45 %
Performance 1M: +33,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das Anleger-Sentiment zu Nagarro ist optimistisch, insbesondere nach den positiven H1-Zahlen. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 30%, und Analysten haben die Kursziele auf 88-95 Euro angehoben. Ein bevorstehendes Aktienrückkaufprogramm könnte weiteres Kaufinteresse wecken. Trotz eines vorherigen Kursverfalls wird die Aktie als unterbewertet angesehen, was zu stabilen Kursen nach dem Anstieg führt. (Quelle: wallstreetONLINE-Forum)
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nagarro eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +10,80 %
Tagesperformance: +10,80 %
Platz 2
Performance 1M: +5,26 %
Performance 1M: +5,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec ist optimistisch, unterstützt durch positive Unternehmensnachrichten und Analystenbewertungen im wallstreetONLINE-Forum. Die ambitionierten Wachstumsziele bis 2030 und die niedrige Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern bieten Potenzial für Kursgewinne. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen von 26,4 € auf über 30 € erholt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,58 %
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 3
Performance 1M: +36,17 %
Performance 1M: +36,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 16% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger die Aktie als überverkauft und erwarten eine Erholung, während andere skeptisch sind und auf die Konkurrenz hinweisen. Technische Indikatoren zeigen Potenzial, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit und finanziellen Stabilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -4,25 %
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 4
Performance 1M: -7,02 %
Performance 1M: -7,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Healthineers im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Abspaltung von 30% der Anteile als potenziellen Druck auf den Kurs sehen, argumentieren andere, dass ein höherer Streubesitz und die DAX-Präsenz das Unternehmen attraktiver machen könnten. Die stagnierende Kursentwicklung und die unattraktive Dividende sorgen jedoch für Skepsis unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Healthineers eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 5
Performance 1M: +36,54 %
Performance 1M: +36,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie zählt zu den schwächsten im MDAX, und es wird ein Rückgang auf 12-13 Euro erwartet. Positives Intraday-Reversal gibt es, jedoch bleibt die Abhängigkeit von AI-Aktien und Unsicherheiten bestehen. Langfristig wird eine Belebung der Nachfrage ab 2026 prognostiziert, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ war.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 6
Performance 1M: +14,51 %
Performance 1M: +14,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 15 % zugelegt, unterstützt durch starkes Wachstum im dritten Quartal 2025. Analysten sehen ein Comeback der Aktie, und die Mehrheit der Nutzer erwartet einen weiteren Anstieg. Bechtle wird als stabiler Wert in der Digitalisierung wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 7
Performance 1M: +8,12 %
Performance 1M: +8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten haben ihre Einschätzungen nach den Quartalszahlen aktualisiert: Warburg Research hebt das Kursziel an, Goldman Sachs senkt es leicht, bleibt aber bei Kaufempfehlung. Die positive Aussicht auf das Geschäftsjahr 2026 und die Relevanz von KI stärken das Interesse an der Aktie, die in den letzten 14 Tagen um % gestiegen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte