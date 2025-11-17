Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro

Das Anleger-Sentiment zu Nagarro ist optimistisch, insbesondere nach den positiven H1-Zahlen. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 30%, und Analysten haben die Kursziele auf 88-95 Euro angehoben. Ein bevorstehendes Aktienrückkaufprogramm könnte weiteres Kaufinteresse wecken. Trotz eines vorherigen Kursverfalls wird die Aktie als unterbewertet angesehen, was zu stabilen Kursen nach dem Anstieg führt. (Quelle: wallstreetONLINE-Forum)