    Wesentlicher Meilenstein der Unternehmensgeschichte / Markteintritt auf nationalen Fachkongress in Tianjin/China mit mehreren Zehntausend Teilnehmern (FOTO)

    Hannover/Tianjin/Singapur (ots) - Wenige Monate nachdem die Syntellix AG von der
    chinesischen NMPA (National Medical Products Administration) in Peking, die für
    die Regulierung, Registrierung und Überwachung von Medizinprodukten für den
    chinesischen Markt von staatlicher Seite verantwortlich ist, die
    Produktzulassung für die Volksrepublik China erhalten hat, ist nunmehr auch der
    Markteintritt in China erfolgreich vollzogen.

    Die Markteinführung erfolgte anlässlich der 24. Akademischen Konferenz der
    Chinesischen Medizinischen Gesellschaft und des 17. COA-Kongresses der
    Chinesischen Orthopädische Gesellschaft (COA) in Tianjin, veranstaltet von der
    dortigen Medizinischen Gesellschaft Tianjin, mit mehreren Zehntausend
    Teilnehmern aus allen orthopädischen Fachrichtungen und dem Schwerpunkt
    "Integration von Grundlagenforschung und klinischer Praxis, multidisziplinäre
    Zusammenarbeit zum Aufbau einer erstklassigen akademischen Plattform". In
    unmittelbarer Nachbarschaft etablierter Global Player war Syntellix mit einem
    eigens für diese Veranstaltung entwickelten modernen Ausstellungs-Stand
    vertreten. Die Resonanz auf die weltweit einzigartigen für Patienten wie
    Anwender äußerst vorteilhaften Implantate von Syntellix war erwartungsgemäß
    hervorragend. Die erste signifikante Lieferung nach China ist bereits
    ausgeliefert, mehrere weitere stehen kurzfristig zur Auslieferung an den äußerst
    engagierten chinesischen Distributions- und Kooperationspartner von Syntellix
    an, der eigens für seine Aktivitäten im Hinblick auf die Produkte von Syntellix
    zudem völlig neue Räumlichkeiten in China eingerichtet hat. Mit der bereits im
    Frühsommer erreichten Produktzulassung für China hatte Syntellix das wichtigste
    strategische der Gesellschaft erreicht - mit der nunmehr plangemäß und
    erfolgreich vollzogenen Markteinführung können die lange angestrebten Potenziale
    des wichtigsten Marktes der Welt mit über 1,4 Milliarden Menschen ausgeschöpft
    werden.

    Syntellix-Chef Claassen kommentiert: "Nach 17 Jahren Arbeit und 7 Jahren Fokus
    auf China haben wir geschafft, was fast alle für unmöglich hielten und manche
    verhindern wollten: Als Startup aus Hannover haben wir die Tür ins Reich der
    Mitte geöffnet und wurden dort wärmstens willkommen geheißen. Dies erreicht zu
    haben, ist für uns ein Meilenstein."

    Über Syntellix:

    Die Syntellix AG, ein globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & Life
    Science, ist als einziges Unternehmen der Welt mit Zulassungen für
    bioabsorbierbare metallische Implantate in mehr als 70 Ländern auf 5 Kontinenten
    und Zehntausenden erfolgreich durchgeführter Operationen sowie höchster
    Patientenzufriedenheit weltweiter Protagonist und Markt- und Technologieführer
    auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. Das
    Unternehmen wurde mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt,
    darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft, der Zukunftspreis des
    deutschen Gesundheitswirtschaft, der German Medical Award, der STEP Award, die
    Auszeichnung als "Innovator des Jahres" und der German Innovation Award in Gold
    sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award.
    Mittlerweile weisen mehr als 50 medizinisch-wissenschaftliche
    Fachveröffentlichungen Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der von
    Syntellix entwickelten MAGNEZIX®-Implantate nach, welche für zahlreiche
    klinische Anwendungen als "vorteilhaft" und sogar als "klinisch überlegen"
    gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bezeichnet werden.

