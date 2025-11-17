Wesentlicher Meilenstein der Unternehmensgeschichte / Markteintritt auf nationalen Fachkongress in Tianjin/China mit mehreren Zehntausend Teilnehmern (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Gold und Silber vor neuen Allzeithochs... Gold -0,49 % Rohstoff 79 Aufrufe heute Macrocosmonaut 12.11.25, 23:09

Hannover/Tianjin/Singapur (ots) - Wenige Monate nachdem die Syntellix AG von derchinesischen NMPA (National Medical Products Administration) in Peking, die fürdie Regulierung, Registrierung und Überwachung von Medizinprodukten für denchinesischen Markt von staatlicher Seite verantwortlich ist, dieProduktzulassung für die Volksrepublik China erhalten hat, ist nunmehr auch derMarkteintritt in China erfolgreich vollzogen.Die Markteinführung erfolgte anlässlich der 24. Akademischen Konferenz derChinesischen Medizinischen Gesellschaft und des 17. COA-Kongresses derChinesischen Orthopädische Gesellschaft (COA) in Tianjin, veranstaltet von derdortigen Medizinischen Gesellschaft Tianjin, mit mehreren ZehntausendTeilnehmern aus allen orthopädischen Fachrichtungen und dem Schwerpunkt"Integration von Grundlagenforschung und klinischer Praxis, multidisziplinäreZusammenarbeit zum Aufbau einer erstklassigen akademischen Plattform". Inunmittelbarer Nachbarschaft etablierter Global Player war Syntellix mit einemeigens für diese Veranstaltung entwickelten modernen Ausstellungs-Standvertreten. Die Resonanz auf die weltweit einzigartigen für Patienten wieAnwender äußerst vorteilhaften Implantate von Syntellix war erwartungsgemäßhervorragend. Die erste signifikante Lieferung nach China ist bereitsausgeliefert, mehrere weitere stehen kurzfristig zur Auslieferung an den äußerstengagierten chinesischen Distributions- und Kooperationspartner von Syntellixan, der eigens für seine Aktivitäten im Hinblick auf die Produkte von Syntellixzudem völlig neue Räumlichkeiten in China eingerichtet hat. Mit der bereits imFrühsommer erreichten Produktzulassung für China hatte Syntellix das wichtigstestrategische der Gesellschaft erreicht - mit der nunmehr plangemäß underfolgreich vollzogenen Markteinführung können die lange angestrebten Potenzialedes wichtigsten Marktes der Welt mit über 1,4 Milliarden Menschen ausgeschöpftwerden.Syntellix-Chef Claassen kommentiert: "Nach 17 Jahren Arbeit und 7 Jahren Fokusauf China haben wir geschafft, was fast alle für unmöglich hielten und mancheverhindern wollten: Als Startup aus Hannover haben wir die Tür ins Reich derMitte geöffnet und wurden dort wärmstens willkommen geheißen. Dies erreicht zuhaben, ist für uns ein Meilenstein."Über Syntellix:Die Syntellix AG, ein globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & LifeScience, ist als einziges Unternehmen der Welt mit Zulassungen fürbioabsorbierbare metallische Implantate in mehr als 70 Ländern auf 5 Kontinentenund Zehntausenden erfolgreich durchgeführter Operationen sowie höchsterPatientenzufriedenheit weltweiter Protagonist und Markt- und Technologieführerauf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. DasUnternehmen wurde mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt,darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft, der Zukunftspreis desdeutschen Gesundheitswirtschaft, der German Medical Award, der STEP Award, dieAuszeichnung als "Innovator des Jahres" und der German Innovation Award in Goldsowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award.Mittlerweile weisen mehr als 50 medizinisch-wissenschaftlicheFachveröffentlichungen Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der vonSyntellix entwickelten MAGNEZIX®-Implantate nach, welche für zahlreicheklinische Anwendungen als "vorteilhaft" und sogar als "klinisch überlegen"gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bezeichnet werden.Pressekontakt:mailto:presse@syntellix.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122353/6160257OTS: Syntellix AG