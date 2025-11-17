Syntellix-Markteinführung in China erfolgreich
Wesentlicher Meilenstein der Unternehmensgeschichte / Markteintritt auf nationalen Fachkongress in Tianjin/China mit mehreren Zehntausend Teilnehmern (FOTO)
chinesischen NMPA (National Medical Products Administration) in Peking, die für
die Regulierung, Registrierung und Überwachung von Medizinprodukten für den
chinesischen Markt von staatlicher Seite verantwortlich ist, die
Produktzulassung für die Volksrepublik China erhalten hat, ist nunmehr auch der
Markteintritt in China erfolgreich vollzogen.
Die Markteinführung erfolgte anlässlich der 24. Akademischen Konferenz der
Chinesischen Medizinischen Gesellschaft und des 17. COA-Kongresses der
Chinesischen Orthopädische Gesellschaft (COA) in Tianjin, veranstaltet von der
dortigen Medizinischen Gesellschaft Tianjin, mit mehreren Zehntausend
Teilnehmern aus allen orthopädischen Fachrichtungen und dem Schwerpunkt
"Integration von Grundlagenforschung und klinischer Praxis, multidisziplinäre
Zusammenarbeit zum Aufbau einer erstklassigen akademischen Plattform". In
unmittelbarer Nachbarschaft etablierter Global Player war Syntellix mit einem
eigens für diese Veranstaltung entwickelten modernen Ausstellungs-Stand
vertreten. Die Resonanz auf die weltweit einzigartigen für Patienten wie
Anwender äußerst vorteilhaften Implantate von Syntellix war erwartungsgemäß
hervorragend. Die erste signifikante Lieferung nach China ist bereits
ausgeliefert, mehrere weitere stehen kurzfristig zur Auslieferung an den äußerst
engagierten chinesischen Distributions- und Kooperationspartner von Syntellix
an, der eigens für seine Aktivitäten im Hinblick auf die Produkte von Syntellix
zudem völlig neue Räumlichkeiten in China eingerichtet hat. Mit der bereits im
Frühsommer erreichten Produktzulassung für China hatte Syntellix das wichtigste
strategische der Gesellschaft erreicht - mit der nunmehr plangemäß und
erfolgreich vollzogenen Markteinführung können die lange angestrebten Potenziale
des wichtigsten Marktes der Welt mit über 1,4 Milliarden Menschen ausgeschöpft
werden.
Syntellix-Chef Claassen kommentiert: "Nach 17 Jahren Arbeit und 7 Jahren Fokus
auf China haben wir geschafft, was fast alle für unmöglich hielten und manche
verhindern wollten: Als Startup aus Hannover haben wir die Tür ins Reich der
Mitte geöffnet und wurden dort wärmstens willkommen geheißen. Dies erreicht zu
haben, ist für uns ein Meilenstein."
Über Syntellix:
Die Syntellix AG, ein globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & Life
Science, ist als einziges Unternehmen der Welt mit Zulassungen für
bioabsorbierbare metallische Implantate in mehr als 70 Ländern auf 5 Kontinenten
und Zehntausenden erfolgreich durchgeführter Operationen sowie höchster
Patientenzufriedenheit weltweiter Protagonist und Markt- und Technologieführer
auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. Das
Unternehmen wurde mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt,
darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft, der Zukunftspreis des
deutschen Gesundheitswirtschaft, der German Medical Award, der STEP Award, die
Auszeichnung als "Innovator des Jahres" und der German Innovation Award in Gold
sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award.
Mittlerweile weisen mehr als 50 medizinisch-wissenschaftliche
Fachveröffentlichungen Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der von
Syntellix entwickelten MAGNEZIX®-Implantate nach, welche für zahlreiche
klinische Anwendungen als "vorteilhaft" und sogar als "klinisch überlegen"
gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bezeichnet werden.
