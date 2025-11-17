Augenoptik als wichtige Säule in der Versorgung stärken (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Am 13. November diskutierte die Arbeitsgemeinschaft der

Gesundheitshandwerke beim Parlamentarischen Abend in Berlin mit 70 Abgeordneten

und Spezialisten der Gesundheits- und Sozialpolitik über eine zukunftsfähige

Hilfsmittelversorgung. ZVA-Präsident Christian Müller rief die Politik dazu auf,

der Augenoptik als wichtiger Säule in der Versorgung mit Medizinprodukten mehr

Kompetenz zuzusprechen, sodass Ärztinnen und Ärzte mehr Kapazitäten für die

Behandlung erkrankter Menschen erhalten.



Die Vertreterinnen und Vertreter der Augenoptik, Hörakustik,

Orthopädieschuhtechnik, Orthopädietechnik und Zahntechnik verdeutlichen ihre

Eckpunkte für eine zukünftige Gesundheitspolitik im Sinne von Patientinnen und

Patienten wie auch der Betriebe in einem Positionspapier, das online (https://ww

w.zdh.de/fileadmin/Oeffentlich/UDH/Themen/Gesundheitshandwerke/2025_Positionspap

ier_der_Arbeitsgemeinschaft_Gesundheitshandwerke.pdf) abrufbar ist.





Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH),

betonte zur Eröffnung der Veranstaltung in der Vertretung des Landes Brandenburg

beim Bund, dass es gute Rahmenbedingungen für die Gesundheitshandwerke braucht,

damit die Menschen in unserem Land auch weiterhin adäquat versorgt werden.



Der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesgesundheitsministerium, Tino

Sorge (MdB), ergänzte in seinem Redebeitrag: "Ohne die Gesundheitshandwerke wäre

die Versorgung in Deutschland kaum denkbar. Spezialisierte Anbieter von

Hilfsmitteln und Zahnersatz stellen seit Jahren ein hohes Versorgungsniveau

sicher. Gesundheitsberufe mit hoher Expertise sind längst nicht nur ein

Qualitätsmerkmal des deutschen Gesundheitssystems - sie sind auch ein

Standortfaktor, den wir stärken wollen." Tino Sorge formulierte drei Aspekte für

die Reform der Hilfsmittelversorgung: faire Vergütungsstrukturen, weniger

Bürokratie, Steigerung der Attraktivität der Gesundheitshandwerke und

Digitalisierung.



ZVA-Präsident Christian Müller sprach sich für eine neu strukturierte,

kompetenzorientierte Aufgabenverteilung in der Hilfsmittelversorgung aus sowie

für die konsequente Anwendung der gesetzlichen Vorgaben zu ärztlichen

Verordnungen. Beide Forderungen decken sich mit den Positionen der Ärzteschaft.

Die Umsetzung würde Prozesse beschleunigen, Arztpraxen entlasten und einen

Beitrag zur dringend nötigen finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen

Krankenversicherung leisten: "Wenn die nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe,

insbesondere die Gesundheitshandwerke, in der Verantwortung für die

Hilfsmittelversorgung und Vorsorge gestärkt werden, können sich Ärzte auf das

konzentrieren, was sie aufgrund ihrer Qualifikation zwingend tun müssen: nämlich

Erkrankungen erkennen und behandeln. Eine kompetenzorientierte

Aufgabenverteilung hilft nicht nur der Finanzierung durch die Krankenkassen,

sondern trägt auch zur Attraktivität der Berufe im Gesundheitshandwerk beim

dringend benötigten Nachwuchs bei."



Dr. Stephan Pilsinger (MdB), stellvertretender Vorsitzender des

Gesundheitsausschusses und fachpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im

Deutschen Bundestag, diskutierte anschließend mit den Präsidenten der

Gesundheitshandwerke über die speziellen Belange der verschiedenen Gewerke. Er

betonte dabei: "Die deutschen Gesundheitshandwerke stehen für qualitativ

hochwertige Hilfsmittel in mittelständisch geprägter Produktion. Als

Abgeordneter setze ich mich für weniger Bürokratie und Planungssicherheit für

unsere Gesundheitshandwerke ein. Sie bilden aus, sichern wertvolle Arbeitsplätze

und halten unsere Versorgung am Laufen. Vonseiten der Politik müssen wir unsere

Meisterbetriebe, Digitalisierung und Wettbewerb stärken. So bleiben wir auch

international spitze." Stephan Pilsinger forderte konkret ein Zugriffsrecht der

Gesundheitshandwerke auf die elektronische Patientenakte und setzte sich für

eine kompetenzorientierte Aufgabenverteilung zwischen Ärzten und

Gesundheitsberufen ein.



