Gesundheitshandwerke in Berlin
Augenoptik als wichtige Säule in der Versorgung stärken (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Am 13. November diskutierte die Arbeitsgemeinschaft der
Gesundheitshandwerke beim Parlamentarischen Abend in Berlin mit 70 Abgeordneten
und Spezialisten der Gesundheits- und Sozialpolitik über eine zukunftsfähige
Hilfsmittelversorgung. ZVA-Präsident Christian Müller rief die Politik dazu auf,
der Augenoptik als wichtiger Säule in der Versorgung mit Medizinprodukten mehr
Kompetenz zuzusprechen, sodass Ärztinnen und Ärzte mehr Kapazitäten für die
Behandlung erkrankter Menschen erhalten.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Augenoptik, Hörakustik,
Orthopädieschuhtechnik, Orthopädietechnik und Zahntechnik verdeutlichen ihre
Eckpunkte für eine zukünftige Gesundheitspolitik im Sinne von Patientinnen und
Patienten wie auch der Betriebe in einem Positionspapier, das online (https://ww
w.zdh.de/fileadmin/Oeffentlich/UDH/Themen/Gesundheitshandwerke/2025_Positionspap
ier_der_Arbeitsgemeinschaft_Gesundheitshandwerke.pdf) abrufbar ist.
Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH),
betonte zur Eröffnung der Veranstaltung in der Vertretung des Landes Brandenburg
beim Bund, dass es gute Rahmenbedingungen für die Gesundheitshandwerke braucht,
damit die Menschen in unserem Land auch weiterhin adäquat versorgt werden.
Der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesgesundheitsministerium, Tino
Sorge (MdB), ergänzte in seinem Redebeitrag: "Ohne die Gesundheitshandwerke wäre
die Versorgung in Deutschland kaum denkbar. Spezialisierte Anbieter von
Hilfsmitteln und Zahnersatz stellen seit Jahren ein hohes Versorgungsniveau
sicher. Gesundheitsberufe mit hoher Expertise sind längst nicht nur ein
Qualitätsmerkmal des deutschen Gesundheitssystems - sie sind auch ein
Standortfaktor, den wir stärken wollen." Tino Sorge formulierte drei Aspekte für
die Reform der Hilfsmittelversorgung: faire Vergütungsstrukturen, weniger
Bürokratie, Steigerung der Attraktivität der Gesundheitshandwerke und
Digitalisierung.
ZVA-Präsident Christian Müller sprach sich für eine neu strukturierte,
kompetenzorientierte Aufgabenverteilung in der Hilfsmittelversorgung aus sowie
für die konsequente Anwendung der gesetzlichen Vorgaben zu ärztlichen
Verordnungen. Beide Forderungen decken sich mit den Positionen der Ärzteschaft.
Die Umsetzung würde Prozesse beschleunigen, Arztpraxen entlasten und einen
Beitrag zur dringend nötigen finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung leisten: "Wenn die nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe,
insbesondere die Gesundheitshandwerke, in der Verantwortung für die
Hilfsmittelversorgung und Vorsorge gestärkt werden, können sich Ärzte auf das
konzentrieren, was sie aufgrund ihrer Qualifikation zwingend tun müssen: nämlich
Erkrankungen erkennen und behandeln. Eine kompetenzorientierte
Aufgabenverteilung hilft nicht nur der Finanzierung durch die Krankenkassen,
sondern trägt auch zur Attraktivität der Berufe im Gesundheitshandwerk beim
dringend benötigten Nachwuchs bei."
Dr. Stephan Pilsinger (MdB), stellvertretender Vorsitzender des
Gesundheitsausschusses und fachpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im
Deutschen Bundestag, diskutierte anschließend mit den Präsidenten der
Gesundheitshandwerke über die speziellen Belange der verschiedenen Gewerke. Er
betonte dabei: "Die deutschen Gesundheitshandwerke stehen für qualitativ
hochwertige Hilfsmittel in mittelständisch geprägter Produktion. Als
Abgeordneter setze ich mich für weniger Bürokratie und Planungssicherheit für
unsere Gesundheitshandwerke ein. Sie bilden aus, sichern wertvolle Arbeitsplätze
und halten unsere Versorgung am Laufen. Vonseiten der Politik müssen wir unsere
Meisterbetriebe, Digitalisierung und Wettbewerb stärken. So bleiben wir auch
international spitze." Stephan Pilsinger forderte konkret ein Zugriffsrecht der
Gesundheitshandwerke auf die elektronische Patientenakte und setzte sich für
eine kompetenzorientierte Aufgabenverteilung zwischen Ärzten und
Gesundheitsberufen ein.
Pressekontakt:
Sarah Köster
Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen
Alexanderstraße 25 a
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 86 32 35-0
Fax: 0211/ 86 32 35-35
E-Mail: mailto:presse@zva.de
Web: http://www.zva.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51178/6160261
OTS: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA
