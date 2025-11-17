    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gesundheitshandwerke in Berlin

    Augenoptik als wichtige Säule in der Versorgung stärken (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Am 13. November diskutierte die Arbeitsgemeinschaft der
    Gesundheitshandwerke beim Parlamentarischen Abend in Berlin mit 70 Abgeordneten
    und Spezialisten der Gesundheits- und Sozialpolitik über eine zukunftsfähige
    Hilfsmittelversorgung. ZVA-Präsident Christian Müller rief die Politik dazu auf,
    der Augenoptik als wichtiger Säule in der Versorgung mit Medizinprodukten mehr
    Kompetenz zuzusprechen, sodass Ärztinnen und Ärzte mehr Kapazitäten für die
    Behandlung erkrankter Menschen erhalten.

    Die Vertreterinnen und Vertreter der Augenoptik, Hörakustik,
    Orthopädieschuhtechnik, Orthopädietechnik und Zahntechnik verdeutlichen ihre
    Eckpunkte für eine zukünftige Gesundheitspolitik im Sinne von Patientinnen und
    Patienten wie auch der Betriebe in einem Positionspapier, das online (https://ww
    w.zdh.de/fileadmin/Oeffentlich/UDH/Themen/Gesundheitshandwerke/2025_Positionspap
    ier_der_Arbeitsgemeinschaft_Gesundheitshandwerke.pdf) abrufbar ist.

    Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH),
    betonte zur Eröffnung der Veranstaltung in der Vertretung des Landes Brandenburg
    beim Bund, dass es gute Rahmenbedingungen für die Gesundheitshandwerke braucht,
    damit die Menschen in unserem Land auch weiterhin adäquat versorgt werden.

    Der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesgesundheitsministerium, Tino
    Sorge (MdB), ergänzte in seinem Redebeitrag: "Ohne die Gesundheitshandwerke wäre
    die Versorgung in Deutschland kaum denkbar. Spezialisierte Anbieter von
    Hilfsmitteln und Zahnersatz stellen seit Jahren ein hohes Versorgungsniveau
    sicher. Gesundheitsberufe mit hoher Expertise sind längst nicht nur ein
    Qualitätsmerkmal des deutschen Gesundheitssystems - sie sind auch ein
    Standortfaktor, den wir stärken wollen." Tino Sorge formulierte drei Aspekte für
    die Reform der Hilfsmittelversorgung: faire Vergütungsstrukturen, weniger
    Bürokratie, Steigerung der Attraktivität der Gesundheitshandwerke und
    Digitalisierung.

    ZVA-Präsident Christian Müller sprach sich für eine neu strukturierte,
    kompetenzorientierte Aufgabenverteilung in der Hilfsmittelversorgung aus sowie
    für die konsequente Anwendung der gesetzlichen Vorgaben zu ärztlichen
    Verordnungen. Beide Forderungen decken sich mit den Positionen der Ärzteschaft.
    Die Umsetzung würde Prozesse beschleunigen, Arztpraxen entlasten und einen
    Beitrag zur dringend nötigen finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen
    Krankenversicherung leisten: "Wenn die nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe,
    insbesondere die Gesundheitshandwerke, in der Verantwortung für die
    Hilfsmittelversorgung und Vorsorge gestärkt werden, können sich Ärzte auf das
    konzentrieren, was sie aufgrund ihrer Qualifikation zwingend tun müssen: nämlich
    Erkrankungen erkennen und behandeln. Eine kompetenzorientierte
    Aufgabenverteilung hilft nicht nur der Finanzierung durch die Krankenkassen,
    sondern trägt auch zur Attraktivität der Berufe im Gesundheitshandwerk beim
    dringend benötigten Nachwuchs bei."

    Dr. Stephan Pilsinger (MdB), stellvertretender Vorsitzender des
    Gesundheitsausschusses und fachpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im
    Deutschen Bundestag, diskutierte anschließend mit den Präsidenten der
    Gesundheitshandwerke über die speziellen Belange der verschiedenen Gewerke. Er
    betonte dabei: "Die deutschen Gesundheitshandwerke stehen für qualitativ
    hochwertige Hilfsmittel in mittelständisch geprägter Produktion. Als
    Abgeordneter setze ich mich für weniger Bürokratie und Planungssicherheit für
    unsere Gesundheitshandwerke ein. Sie bilden aus, sichern wertvolle Arbeitsplätze
    und halten unsere Versorgung am Laufen. Vonseiten der Politik müssen wir unsere
    Meisterbetriebe, Digitalisierung und Wettbewerb stärken. So bleiben wir auch
    international spitze." Stephan Pilsinger forderte konkret ein Zugriffsrecht der
    Gesundheitshandwerke auf die elektronische Patientenakte und setzte sich für
    eine kompetenzorientierte Aufgabenverteilung zwischen Ärzten und
    Gesundheitsberufen ein.

