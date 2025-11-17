Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 17.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um 11% gefallen, trotz guter Unternehmenszahlen. Einige Anleger sehen dies als Kaufgelegenheit, während andere skeptisch sind und verkaufen. Analysten haben das Kursziel auf 190 EUR erhöht, was eine positive langfristige Perspektive signalisiert.