Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 17.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 1
Performance 1M: -4,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um 11% gefallen, trotz guter Unternehmenszahlen. Einige Anleger sehen dies als Kaufgelegenheit, während andere skeptisch sind und verkaufen. Analysten haben das Kursziel auf 190 EUR erhöht, was eine positive langfristige Perspektive signalisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 2
Performance 1M: -3,59 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 3
Performance 1M: -13,55 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 4
Performance 1M: +7,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie wird als teuer (KGV 65) wahrgenommen, und trotz positiver Margenprognosen und einer kurzfristigen Kurssteigerung auf 108,40€ gibt es Bedenken über eine mögliche Korrektur. Die geringe Dividendenrendite von 0,65% und die allgemeine Marktsituation verstärken die Skepsis, während einige Anleger optimistisch auf ein Kursziel von 120€ blicken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 5
Performance 1M: +6,51 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 6
Performance 1M: +8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten haben ihre Einschätzungen nach den Quartalszahlen aktualisiert: Warburg Research hebt das Kursziel an, Goldman Sachs senkt es leicht, bleibt aber bei Kaufempfehlung. Die positive Aussicht auf das Geschäftsjahr 2026 und die Relevanz von KI stärken das Interesse an der Aktie, die in den letzten 14 Tagen um % gestiegen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
