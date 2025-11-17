Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 17.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 1
Performance 1M: -3,59 %
STRABAG
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 2
Performance 1M: -1,08 %
Lenzing
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 3
Performance 1M: -10,02 %
Andritz
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 4
Performance 1M: +4,63 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 5
Performance 1M: +3,19 %
