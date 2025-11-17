Ford reagiert auf Trend und kooperiert zukünftig mit Amazon

Amazon hat mit dem Autobauer eine Vereinbarung verkündet, nach der zertifizierte Autos über die Plattform von Amazon verkauft werden können. Damit ist Ford nach Hyundai der zweite Autohersteller, der seine Fahrzeuge auf Amazons E-Commerce-Plattform verkauft.



Ford will dabei seine zertifizierten Gebrachtwagen "Blue Advantage" auf Amazon zum Verkauf anbieten. Bisher haben sich Händler in Los Angeles, Seattle und Dallas angemeldet, aber Ford plant, das Programm in den kommenden Monaten landesweit einzuführen. Wie der Autobauer angab, zeigten 200 seiner 2.800 Händler Interesse am Verkauf via Amazon.



Verbraucher suchen nach schnelleren Möglichkeiten zum Autokauf und bevorzugen Online-Autohändler wie Carvana, weswegen Ford nun darauf reagiert. Zudem wird diese Kooperation zu einer Zeit verkündet, in der die durchschnittlichen Neuwagenpreise einen Rekordwert von 50.000 US-Dollar überschritten haben und sich deswegen immer mehr Käufer an Gebrauchtwagenhändler wenden.



Auch Gebrauchtwagen sind teurer geworden und mit durchschnittlich 31.067 US-Dollar im dritten Quartal auf dem höchsten Stand seit drei Jahren. Wendy Lane, Senior Managerin der Blue Advantage-Abteilung von Ford, sagte dazu in einem Interview: "Jeder hat ein Amazon-Konto. Da wir wissen, dass es sich um eine vertrauenswürdige Quelle für Verbraucher handelt und unsere Fahrzeuge dort gelistet sind, sind wir sehr gespannt, wie es funktioniert und wie gut es von den Verbrauchern angenommen wird."







Die Gebrauchtwagen sollen zu einem Festpreis, ohne Handlungsspielraum verkauft werden. Der US-Autobauer gewährt eine begrenzte Garantie von bis zu einem Jahr oder 12.000 Meilen. Zudem können Käufer mit der Suchfunktion von Amazon die Servicehistorie und Zustandsberichte eines Fahrzeugs einsehen.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!