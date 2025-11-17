Formycon Aktie startet durch - 17.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Formycon Aktie. Sie steigt um +10,62 % auf 22,925€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Formycon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,925€, mit einem Plus von +10,62 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Formycon Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,61 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Formycon Aktie damit um +13,96 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,69 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Formycon eine negative Entwicklung von -57,68 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +13,96 % 1 Monat -8,69 % 3 Monate -10,61 % 1 Jahr -52,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Formycon Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Formycon Aktie, die aktuell unter ihrem Buchwert notiert und von Analysten mit einem Kursziel von 51 Euro bewertet wird. Die Anleger sind ungeduldig, da die Aktie seit Höchstständen gefallen ist, während positive Prognosen für das vierte Quartal und bevorstehende Markteinführungen von Biosimilars als potenzielle Kursanstiegsfaktoren betrachtet werden. Strategische Entscheidungen bezüglich Partnerschaften und Produktentwicklungen sind ebenfalls zentrale Themen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Formycon eingestellt.

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 401,18 Mio.EUR € wert.

Mitten im anhaltenden Kurstief sendet Formycon ein kräftiges Lebenszeichen: Das Biotech-Unternehmen aus Bayern hat bei der Entwicklung seines neuen Biosimilar-Kandidaten FYB208 einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.