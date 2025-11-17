Deutsche Anleihen steigen leicht

Der Bund Future erholte sich damit kaum von den Kursverlusten der vergangenen beiden Handelstagen. Zuletzt hatten Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed zum Jahresende die Renditen an Anleihemärkten generell gestützt und die Kurse im Gegenzug unter Druck gesetzt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 128,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

Am Montag hatte der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Philip Jefferson, auf mögliche Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hingewiesen. In einer Rede sagte er, dass die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung in den vergangenen Monaten gestiegen seien. Gleichzeitig machte Jefferson aber auch deutlich, dass die Risiken für die Inflation aufwärts gerichtet seien.

Im weiteren Verlauf der Woche dürfte sich das Interesse zunehmend auf US-Konjunkturdaten richten, von denen sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA erhoffen. Nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands werden im Lauf der Woche wieder Konjunkturdaten erwartet, die von US-Behörden erhoben werden. Dabei haben die Investoren vor allem Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Blick, die am Donnerstag auf dem Programm stehen./jkr/he



