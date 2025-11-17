EINE REKORDVERDÄCHTIGE AUSGABE, DIE LEIDENSCHAFT, GESCHÄFT, NEUE INHALTE UND NEUE MÖGLICHKEITEN, DIE MESSE ZU BESUCHEN, VEREINT

MAILAND, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Vorhang fällt für die 82. Ausgabe der EICMA - Internationale Zweiradmesse, und auch in diesem Jahr sind die Ergebnisse rekordverdächtig. In sechs Tagen bestätigten mehr als 600.000 Besucher , darunter das Publikum, Fachleute, Branchenvertreter und die Medien, den Erfolg einer Veranstaltung, die Unterhaltung, Geschäftsmöglichkeiten und Leidenschaft miteinander verband und ihren Status als globaler Bezugspunkt für die Branche, Biker und Motorradkultur bestätigte.

Die 82. Internationale Zweiradausstellung schließt mit mehr als 600.000 Besuchern. Wachstum bei internationalen Akteuren, Öffentlichkeit, Medien, vertretenen Ländern und besonderen Initiativen: MotoLive feiert sein zwanzigjähriges Bestehen mit Rennen von Motorsportlegenden, einem großen Erfolg für die Ausstellung „Desert Queens" und dem Bereich Y.U.M., der der urbanen Mobilität gewidmet ist

Mit über 730 Ausstellern aus 50 Ländern und mehr als 2.000 vertretenen Marken konsolidiert die EICMA 2025 das in den letzten Jahren verzeichnete Wachstum und bekräftigt ihre internationale Dimension. Die Stärke der Messeveranstaltung liegt in den Zahlen: Von der Post-Covid-Ausgabe 2021 bis heute haben sich die Besucher, die Aussteller und die Ausstellungsfläche buchstäblich verdoppelt.

Die Zahlen für das Jahr 2025 für B2B-Unternehmen sind ebenfalls signifikant: mehr als 43.000 Fachleute aus 167 Ländern, die nach höheren Standards als in der Vergangenheit profiliert und akkreditiert wurden, belebten die Pavillons an den für den Sektor reservierten Tagen und eröffneten neue Möglichkeiten für Networking und Geschäfte. Besonders signifikant war in diesem Bereich die Zunahme der ausländischen Betreiber, die im Vergleich zu 2024 um satte 28% gestiegen ist. Im Bereich der Kommunikation war eine weitere Zunahme der Präsenz von Journalisten, Medienvertretern, Technikern und Autoren von Inhalten zu verzeichnen, die mehr als 8.200 Personen aus 67 Ländern.

Zu den beliebtesten Attraktionen der diesjährigen Veranstaltung gehörte das 20-jährige Jubiläum von MotoLive, der mit über 60.000 Quadratmetern größten Outdoor-Arena aller Zeiten, die das Publikum mit Rennen, akrobatischen Shows, Trials, Wettbewerben mit Zweizylinder-Abenteuer-Motorrädern und dem außergewöhnlichen, live im Fernsehen übertragenen Champions Charity Race begeisterte, bei dem sich zwölf Motorsportlegenden für einen guten Zweck trafen.