Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.067,19USD pro Feinunze und notiert damit -0,39 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 50,80USD und damit +0,52 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,35USD und verzeichnet ein Plus von +0,15 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,95USD und verzeichnet ein Plus von +0,24 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.377,00 USD -2,13 % Platin 1.533,00 USD -1,29 % Kupfer London Rolling 10.747,63 USD -0,80 % Aluminium 2.823,70 PKT -1,52 % Erdgas 4,477 USD -0,41 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -2,13 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.11.25, 17:29 Uhr.