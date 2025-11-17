KI-gesteuerte Durchbrüche bei Diagnoselösungen, darunter fortschrittliche AD-Bluttests

Das „KI-gesteuerte + geschlossene Kreislaufsystem aus Trocken- und Nassversuchen"-Forschungs- und Entwicklungsmodell von Fapon verbessert die Effizienz der Entdeckung von Biomarkern und der Entwicklung diagnostischer Lösungen erheblich. Die herausragende AD-Bluttestlösung ist eines der wichtigsten Resultate dieses innovativen Modells. Es bietet IVD-Herstellern einen vollständigen Satz an Rohstoffen und Bulk-Reagenzien, die wichtige Biomarker wie p-tau 217, p-tau 181, Amyloid-beta 40, Amyloid-beta 42, GFAP, NfL und APOE4 abdecken. Diese innovativen Materialien zeichnen sich durch hohe Sensitivität und Spezifität sowie eine hervorragende Korrelation mit Referenzkits und etablierten klinischen Diagnosetests aus und ermöglichen die Entwicklung genauerer und zuverlässigerer AD-Assays.

DÜSSELDORF, Deutschland, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Fapon, ein weltweit führendes Life-Science-Unternehmen, stellt vom 17. bis 20. November auf der MEDICA 2025 in Düsseldorf aus und demonstriert dort seine globalen Innovationsfähigkeiten im Bereich Diagnostik. Fapon zeigt, wie KI-Technologie die diagnostische Forschung und Entwicklung vorantreibt, und stellt eine Reihe von IVD-Lösungen und innovativen Produkten vor, wobei der Schwerpunkt auf den hochmodernen Bluttestlösungen für Alzheimer („Alzheimer's Disease", AD) liegt.

Fapon präsentiert außerdem seine One-Stop-IVD-Lösungen, die IVD-Rohstoffe, Reagenzien-Services und offene Systeminstrumente umfassen. Unter diesen sticht die Chemilumineszenz-Komplettlösung hervor, die sich durch leistungsstarke Kernrohstoffe, ein Panel mit über 70 selbst entwickelten Assays und die flexiblen CLIA-Analysegeräte der Shine i-Serie auszeichnet, die einen Durchsatz von niedrig bis ultrahoch abdecken und so den Testanforderungen in verschiedenen Szenarien präzise gerecht werden. Insbesondere das vollautomatische klinisch-chemische und immunologische Analysesystem Shine mT8000 von Fapon ermöglicht eine vollständige Automatisierung des Arbeitsablaufs auf einer kompakten, platzsparenden Fläche von nur 5 m².

Darüber hinaus präsentiert Fapon seine leistungsstarken IVD-Rohstoffe, darunter rekombinante Rohstoffe für die Qualitätskontrolle und Kalibrierung wichtiger Krankheitsmarker (RF, HbA1c, HIV/HIV-P24, HCV, TP, HBV und ToRCH), IgG-Blocker ohne tierische Bestandteile und LAMP-Lösungen für die schnelle Molekulardiagnostik.

Derzeit sind die Produkte und Dienstleistungen von Fapon in über 70 Ländern und Regionen mit mehr als 2.500 Partnern weltweit verfügbar. Fapon hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Gesundheitsversorgung durch Technologietransfer und Unterstützung bei der lokalen Fertigung voranzutreiben.

Fapon, ein weltweit führendes Life-Science-Unternehmen, definiert das Forschungs- und Entwicklungsparadigma in der Diagnostik und Therapeutik durch ein innovatives „KI-gesteuertes Modell mit einem geschlossenen Kreislauf aus Trocken- und Nassversuchen" neu. Dieser Ansatz beschleunigt die Entdeckung und Umsetzung neuartiger Biomarker/Zielmoleküle erheblich. Wir haben eine integrierte Unternehmensstruktur geschaffen, die innovative, KI-gestützte Forschung, diagnostische Komplettlösungen und neuartige Therapien miteinander verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen decken das gesamte Spektrum des Gesundheitsmanagements über den gesamten Lebenszyklus ab und haben die Entwicklung der Präzisionsmedizin beschleunigt.

