    Termine bis 1. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 1. Dezember 2025
    • Unternehmenszahlen: AMS, SFC, Imperial Brands, RTL
    • Zinsentscheid Ungarn und Konjunkturdaten USA, DEU
    • Weltklimakonferenz COP30 und EU-Afrika-Gipfel in Luanda

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 1. Dezember 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
    08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day
    08:00 SWE: Verve Group, Q3-Zahlen
    08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen
    09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day
    10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day
    10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day
    12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
    14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day
    14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
    16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Biontech, Research and Development Day
    DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day
    DEU: KWS Saat, Capital Markets Day
    FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele BEL: Argenx, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25
    16:00 USA: NAHB-Index 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris

    11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.

    DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

    DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    USA: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zu Besuch bei US-Präsident Trump, Washington

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz
    14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day
    19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung
    19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25) 22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Target, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25
    00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25
    08:00 DEU: Außenhandel 9/25 (detailliert)
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

    DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

    14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day
    10:30 FRA: Valeo, Investor Day
    13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
    17:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag) 22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Renk, Capital Markets Day
    USA: Moderna, Capital Markets Day
    USA: Intuit, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
    16:00 USA: Frühindikator 10/25
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

    11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

    DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

    DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25
    01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

    BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

    BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung
    11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen
    USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25
    10:00 POL: Industrieprodukten 10/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25
    14:30 USA: CFNA-Index 10/25
    15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin

    AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda
    Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.

    BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
    09:00 FIN: Fortum, Investor Day
    10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day
    13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
    22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Alstom, Investor Day
    NLD: ABN Amro, Capital Markets Day
    USA: Autodesk, Q3-Zahlen
    USA: Best Buy, Q3-Zahlen
    USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
    USA: Dell, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt

    10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.

    AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
    10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day

    CHE: Adecco, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig)
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 11/25
    16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25
    16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25
    20:00 USA: Fed, Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

    09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt

    10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München

    GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro (Investor Day)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Sika AG, Investor Day
    FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Industriegewinne 10/25
    08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

    10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin

    10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster

    11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein

    11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.

    12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.

    18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha

    HINWEIS
    USA: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25
    00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25
    00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25
    07:00 FIN: BIP Q3/25
    08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25
    08:00 DEU: Reallöhne Q3/25 (vorläufig)
    08:00 SWE: BIP Q3/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25
    08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25
    09:00 CHE: BIP Q3/25
    09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25
    10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event
    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:50 JPN: Investitionen Q3/25
    02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






