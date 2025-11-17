Von der Genehmigung bis zum Betrieb Neue Leitfäden für Wasserstoffnetze und Power-to-Gas-Anlagen

- Partner aus Wissenschaft und Praxis erarbeiten im Projekt PORTAL GREEN II praxisnahe Orientierungshilfen für die Umstellung von Erdgasnetzen auf Wasserstoffnetze und deren Neubau - Fünf neue Leitfäden für Genehmigung, Planung, Bau und Betrieb …



