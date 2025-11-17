Von der Genehmigung bis zum Betrieb
Neue Leitfäden für Wasserstoffnetze und Power-to-Gas-Anlagen
Bonn (ots) -
- Partner aus Wissenschaft und Praxis erarbeiten im Projekt PORTAL GREEN II
praxisnahe Orientierungshilfen für die Umstellung von Erdgasnetzen auf
Wasserstoffnetze und deren Neubau
- Fünf neue Leitfäden für Genehmigung, Planung, Bau und Betrieb von
Wasserstoffinfrastrukturen und Power-to-Gas-(PtG)-Anlagen zur Erzeugung von
Wasserstoff stehen ab sofort kostenfrei zur Verfügung
- Eine interaktive Karte zeigt deutschlandweit finanziell gesicherte
H2-Einspeiseprojekte
- Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)
gefördert
Der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur ist ein zentraler Baustein der
Energiewende in Deutschland. Die damit einhergehenden Genehmigungsprozesse und
technischen Anforderungen sind jedoch komplex. Genau hier setzt das Projekt
PORTAL GREEN II an. Die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH (Konsortialführer), der
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. und die Gesellschaft für
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH haben gemeinsam mit Partnern aus der
Energiebranche Leitfäden zu genehmigungsrechtlichen und technischen Aspekten bei
der Umstellung von Erdgasnetzen auf Wasserstoff sowie den Neubau von
Wasserstoffnetzen entwickelt und bereits vorhandene Leitfäden zur
Wasserstofferzeugung in Power-to-Gas (PtG)-Anlagen aktualisiert.
Weitere Informationen:
https://www.grs.de/de/portal-green-II-neue-leitfaeden-veroeffentlicht
Pressekontakt:
DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH
Josephine Glandien
E-Mail: mailto:josephine.glandien@dbi-gruppe.de
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Lars Wagner
E-Mail: mailto:lars.wagner@dvgw.de
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH
Verena Roberz
E-Mail: mailto:verena.roberz@grs.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162131/6160383
OTS: DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V.
