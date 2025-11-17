    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Von der Genehmigung bis zum Betrieb

    Neue Leitfäden für Wasserstoffnetze und Power-to-Gas-Anlagen

    Bonn (ots) -

    - Partner aus Wissenschaft und Praxis erarbeiten im Projekt PORTAL GREEN II
    praxisnahe Orientierungshilfen für die Umstellung von Erdgasnetzen auf
    Wasserstoffnetze und deren Neubau
    - Fünf neue Leitfäden für Genehmigung, Planung, Bau und Betrieb von
    Wasserstoffinfrastrukturen und Power-to-Gas-(PtG)-Anlagen zur Erzeugung von
    Wasserstoff stehen ab sofort kostenfrei zur Verfügung
    - Eine interaktive Karte zeigt deutschlandweit finanziell gesicherte
    H2-Einspeiseprojekte
    - Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)
    gefördert

    Der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur ist ein zentraler Baustein der
    Energiewende in Deutschland. Die damit einhergehenden Genehmigungsprozesse und
    technischen Anforderungen sind jedoch komplex. Genau hier setzt das Projekt
    PORTAL GREEN II an. Die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH (Konsortialführer), der
    DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. und die Gesellschaft für
    Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH haben gemeinsam mit Partnern aus der
    Energiebranche Leitfäden zu genehmigungsrechtlichen und technischen Aspekten bei
    der Umstellung von Erdgasnetzen auf Wasserstoff sowie den Neubau von
    Wasserstoffnetzen entwickelt und bereits vorhandene Leitfäden zur
    Wasserstofferzeugung in Power-to-Gas (PtG)-Anlagen aktualisiert.

    Weitere Informationen:
    https://www.grs.de/de/portal-green-II-neue-leitfaeden-veroeffentlicht

    Verfasst von news aktuell
