Wirtschaft
Dax schwach - US-Unsicherheit schwappt über den Atlantik
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax deutliche Einbußen verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.590 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Besonders hart traf es die Aktien von Siemens Healthineers, Siemens und der Deutschen Bank. Dem Trend trotzen konnten dagegen die Papiere von Siemens Energy und Heidelberg Materials.
Besonders hart traf es die Aktien von Siemens Healthineers, Siemens und der Deutschen Bank. Dem Trend trotzen konnten dagegen die Papiere von Siemens Energy und Heidelberg Materials.
Anzeige
Präsentiert von
"Unsicherheit ist Gift für die Börse - und von dieser gibt es derzeit zuhauf", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Unsicherheit über die aktuelle Verfassung der amerikanischen Wirtschaft und Inflation mangels Daten wegen des Shutdowns: Daraus resultiert Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank; das wiederum schürt Unsicherheit über die Frage hinsichtlich der Bewertungen vor allem der heiß gelaufenen Technologieaktien. So bleiben die Investoren an der Wall Street hochnervös, schicken die Indizes hin und her und die Volatilität damit auf ein Mehrmonatshoch."
Die erfolgsverwöhnten Anleger warteten sehnlichst auf die stabile Gegenbewegung und neue Hochs in den Indizes, die sich aber nicht einstellen wollten. Stattdessen würden auch in New York die Erholungsversuche relativ schnell wieder abverkauft - "ein Muster, das wir im Bullenmarkt der vergangenen drei Jahre nicht oft gesehen haben. Am Mittwochabend zieht das wohl wichtigste Unternehmen dieser Zeit Bilanz: Nvidia. Damit dürfte sich wohl erst in der zweiten Wochenhälfte ein Trend am Aktienmarkt ausbilden, beide Richtungen sind möglich."
"Das gilt auch für den Dax, der in diesen Tagen angezählt durch den Ring taumelt. Sah es heute Morgen noch danach aus, als könnte eine Erholung wieder für den Sprung über die 24.000er-Marke reichen, muss sich der Index nun wieder mit der immer wichtiger werdenden Unterstützungszone zwischen 23.500 und 23.600 Punkten beschäftigen. Frei nach dem Sprichwort `Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht` wird es mit jedem Anlaufen dieser Region gefährlicher für den Dax. Ein kleiner negativer Impuls könnte dann schon ausreichen, um viele Verkaufsaufträge unterhalb dieser Zone schnell abzuräumen und den Ambitionen des Dax auf eine Jahresendrally endgültig einen Strich durch die Rechnung zu machen", sagte Romar.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1600 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8621 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.070 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,82 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 64,35 US-Dollar, das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die erfolgsverwöhnten Anleger warteten sehnlichst auf die stabile Gegenbewegung und neue Hochs in den Indizes, die sich aber nicht einstellen wollten. Stattdessen würden auch in New York die Erholungsversuche relativ schnell wieder abverkauft - "ein Muster, das wir im Bullenmarkt der vergangenen drei Jahre nicht oft gesehen haben. Am Mittwochabend zieht das wohl wichtigste Unternehmen dieser Zeit Bilanz: Nvidia. Damit dürfte sich wohl erst in der zweiten Wochenhälfte ein Trend am Aktienmarkt ausbilden, beide Richtungen sind möglich."
"Das gilt auch für den Dax, der in diesen Tagen angezählt durch den Ring taumelt. Sah es heute Morgen noch danach aus, als könnte eine Erholung wieder für den Sprung über die 24.000er-Marke reichen, muss sich der Index nun wieder mit der immer wichtiger werdenden Unterstützungszone zwischen 23.500 und 23.600 Punkten beschäftigen. Frei nach dem Sprichwort `Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht` wird es mit jedem Anlaufen dieser Region gefährlicher für den Dax. Ein kleiner negativer Impuls könnte dann schon ausreichen, um viele Verkaufsaufträge unterhalb dieser Zone schnell abzuräumen und den Ambitionen des Dax auf eine Jahresendrally endgültig einen Strich durch die Rechnung zu machen", sagte Romar.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1600 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8621 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.070 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,82 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 64,35 US-Dollar, das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Healthineers. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
finanzthema schrieb 13.11.25, 01:55
Ja gut, keine Ahnung ob das stimmt, aber das sollte jetzt kein Contra Punkt gegen Siemens Healthineers sein. Was willst du damit sagen?mitdiskutieren »
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
lorebroker schrieb 21.02.25, 14:12
Vielleicht gendert er, weil er es will, persönlich sinnvoll findet? Darf er dann nicht?mitdiskutieren »
Ich fragte mich, ob nicht eher die Gender-Gegner Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft sind.
Aber gut, lassen wir das, ist hier nicht weiter von Belang.
Ich fragte mich, ob nicht eher die Gender-Gegner Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft sind.
Aber gut, lassen wir das, ist hier nicht weiter von Belang.
Erdman schrieb 18.02.25, 14:28
eine ordentliche und gut verlaufende HV mit vielen Fragen und Antworten.mitdiskutieren »
Sie sollte als Video Aufzeichnungen den Namensaktionären im Investorenportal
noch ein paar Wochen zum Nachlesen zur Verfügung stehen. Virtuell waren ja nur wenige Aktionäre dabei.
In anderen Staaten funktioniert das doch auch. Warum nicht in Deutschland, dem Land der Unfreien.
Andere Frage: Warum sind bei dieser Welt-AG Vorstände und Aufsichtsrâte Krawattenmuffel?
Und einer gendert sogar. - Muss das sein? Eine HV einer AG ist doch keine politische Demo zugunsten
einer Glaubensgemeinschaft.
Sie sollte als Video Aufzeichnungen den Namensaktionären im Investorenportal
noch ein paar Wochen zum Nachlesen zur Verfügung stehen. Virtuell waren ja nur wenige Aktionäre dabei.
In anderen Staaten funktioniert das doch auch. Warum nicht in Deutschland, dem Land der Unfreien.
Andere Frage: Warum sind bei dieser Welt-AG Vorstände und Aufsichtsrâte Krawattenmuffel?
Und einer gendert sogar. - Muss das sein? Eine HV einer AG ist doch keine politische Demo zugunsten
einer Glaubensgemeinschaft.
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte