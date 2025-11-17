Dax schwach - US-Unsicherheit schwappt über den Atlantik

finanzthema schrieb 13.11.25, 01:55

Ja gut, keine Ahnung ob das stimmt, aber das sollte jetzt kein Contra Punkt gegen Siemens Healthineers sein. Was willst du damit sagen?

Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.





Siemens Mitteilung:

Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.



Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.

Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.