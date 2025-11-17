Der Börsen-Tag
Marktchaos: DAX und TecDAX stürzen ab, S&P 500 trotzt dem Trend!
An den internationalen Börsen herrscht heute ein überwiegend düsteres Bild. Während der DAX und andere deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der S&P 500 einen leichten Aufwärtstrend. Anleger bleiben wachsam.
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,92% und steht aktuell bei 23.625,97 Punkten. Ähnlich verhält sich der MDAX, der um 0,83% auf 29.135,84 Punkte gefallen ist. Der SDAX zeigt sich etwas stabiler, verliert jedoch ebenfalls 0,14% und notiert bei 16.093,25 Punkten. Der TecDAX verzeichnet den stärksten Rückgang unter den deutschen Indizes mit einem Minus von 1,30% und steht bei 3.485,09 Punkten. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks sind die Märkte überwiegend rückläufig. Der Dow Jones Industrial Average sinkt leicht um 0,10% und steht bei 47.109,38 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 einen leichten Anstieg verzeichnen und legt um 0,05% zu, womit er aktuell bei 6.737,13 Punkten notiert. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei die meisten Indizes Verluste hinnehmen müssen, während der S&P 500 als einziger der betrachteten Indizes einen leichten Zuwachs verzeichnet. Anleger bleiben angesichts der volatilen Marktlage weiterhin vorsichtig.
DAX TopwerteSiemens Energy führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 2.99% an, gefolgt von Heidelberg Materials mit 1.29% und Fresenius, das um 0.41% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge, angeführt von Siemens mit -3.32%, Deutsche Bank mit -3.39% und Siemens Healthineers, das mit -4.54% den größten Verlust hinnehmen musste.
MDAX TopwerteIm MDAX zeigt Jungheinrich eine starke Performance mit einem Plus von 2.59%, während Bilfinger um 1.96% und RTL Group um 0.90% zulegten.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind hingegen stark gefallen, mit Lanxess, das um -6.67% fiel, gefolgt von Evonik Industries mit -3.19% und K+S mit -3.16%.
SDAX TopwerteIm SDAX sticht Formycon mit einem beeindruckenden Anstieg von 13.01% hervor, gefolgt von Nagarro mit 9.17% und SUESS MicroTec, das um 8.40% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Lanxess mit -6.67%, gefolgt von ProCredit Holding & Co.KGaA mit -5.07% und mutares mit -6.33%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt Nagarro mit 9.17%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 8.40% und SMA Solar Technology, das um 3.99% zulegte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Rückgänge, mit CANCOM SE, das um -2.87% fiel, AIXTRON mit -3.01% und Siemens Healthineers, das mit -4.54% den größten Verlust im TecDAX verzeichnete.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Unitedhealth Group mit 1.80%, Amgen mit 1.66% und Johnson & Johnson mit 1.58% die Topwerte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen Rückgänge, angeführt von NVIDIA mit -1.50%, Apple mit -1.61% und Procter & Gamble mit -1.63%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 hebt sich Albemarle mit einem Anstieg von 7.69% hervor, gefolgt von Alphabet mit 4.33% und Centene mit 4.27%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Verluste, angeführt von Coinbase mit -5.59%, Robinhood Markets Registered (A) mit -4.20% und CF Industries Holdings mit -4.13%.
