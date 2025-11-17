    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHewlett Packard Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Hewlett Packard Enterprise

    Hewlett Packard Enterprise Aktienkurs sinkt weiter - 17.11.2025

    Am 17.11.2025 ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie, bisher, um -6,79 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Hewlett Packard Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.11.2025

    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie ist bisher um -6,79 % auf 18,438 gefallen. Das sind -1,343  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,05 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,34 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise -6,34 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,86 %
    1 Monat +1,34 %
    3 Monate +7,05 %
    1 Jahr -2,82 %

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,11 Mrd.EUR € wert.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


