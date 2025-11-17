JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Bundesregierung halte Berichten zufolge an ihrem Ausbauziel für Wind- und Solarenergie fest, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme nach einer Phase der Unsicherheit am Markt./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 27,48EUR auf Tradegate (17. November 2025, 17:56 Uhr) gehandelt.



