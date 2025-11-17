Cardiovalve reicht nach erfolgreichem Abschluss der TARGET-Studie CE-Antrag zur Zulassung ein

LONDON , 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK) hat heute bekannt gegeben, dass Cardiovalve die technischen Unterlagen für sein Transkatheter-Trikuspidalklappenersatzsystem („Transcatheter Tricuspid Valve Replacement", TTVR) bei DEKRA, der für die CE-Kennzeichnung in Europa zuständigen benannten Stelle, eingereicht hat. Dieser Meilenstein folgt auf den erfolgreichen Abschluss der TARGET-Studie, an der 150 Patienten teilnahmen und die die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Cardiovalve-Systems nachwies.

Die vorläufigen Ergebnisse der TARGET-Studie: „Sicherheit und Leistung des Cardiovalve-Ersatzsystems bei Trikuspidalinsuffizienz" wurden gestern von Prof. Georg Nickenig im Namen der TARGET-Studienleiter während der Sitzung „Top Late-Breaking Trials" in der Main Arena der PCR London Valves vorgestellt.

Die TARGET-Studie begleitete 150 Patienten an 30 Standorten in Europa, Großbritannien und Kanada im Rahmen einer prospektiven, einarmigen, offenen, multizentrischen klinischen Studie, die zur Bewertung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Cardiovalve TR-Systems konzipiert wurde.

Die am 16. November 2025 veröffentlichten Zwischenergebnisse der Studie zeigten, dass der Transkatheter-Trikuspidalklappenersatz (TTVR) mit dem Cardiovalve-System bei der Mehrheit der Patienten die Trikuspidalinsuffizienz (TR) wirksam beseitigte, obwohl 73 % zu Beginn der Studie eine massive oder schwere TR aufwiesen, was die klinische Wirksamkeit des Geräts bei Patienten belegt.

Zusätzlich zu den Endpunkten für die Wirksamkeit wurde beobachtet, dass das Verfahren ein akzeptables Sicherheitsprofil aufweist und die Symptome der Patienten 30 Tage nach der Behandlung verbessert waren.

Die an der Studie teilnehmenden Patienten werden bis zu fünf Jahre lang weiter beobachtet. Umfassende klinische und echokardiographische Ergebnisse, einschließlich Mortalität und Krankenhausaufenthalten aufgrund von Herzinsuffizienz aus der gesamten Kohorte von 150 Patienten, werden in Kürze vorgestellt.

Prof. George Nickenig sagte: „Die Ergebnisse der Cardiovalve-Studie sind sehr ermutigend und zeigen eine starke Wirksamkeit bei der Reduzierung der Trikuspidalinsuffizienz (TR) und ein günstiges Sicherheitsprofil, insbesondere mit der neuen Geräteversion. Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Fortschritt dar und geben Hoffnung, dass Patienten, die an TR leiden, bald Zugang zu einer neuartigen und wirksamen Behandlungsoption haben werden."