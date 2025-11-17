Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.11.2025

Mit einer Performance von -4,59 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,42 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Verluste von -44,98 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -19,50 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -45,28 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,50 % 1 Monat -29,12 % 3 Monate -44,98 % 1 Jahr -46,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Bitcoin und deren Auswirkungen auf die Microstrategy-Aktie. Nutzer äußern Bedenken bezüglich der Bewertung und der finanziellen Stabilität von Microstrategy, insbesondere wenn der Bitcoin-Kurs unter den durchschnittlichen Kaufpreis von 77.000 USD fallen sollte. Gleichzeitig gibt es auch optimistische Stimmen, die von einer möglichen Erholung des Bitcoin-Kurses ausgehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,88 Mrd.EUR € wert.

Trotz heftigem Kurseinbruch hält Saylor unbeirrt an seiner Bitcoin-Offensive fest und verspricht neue Käufe.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.