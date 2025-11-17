509 0 Kommentare HIVE Digital: Rekordquartal mit 285% Umsatzwachstum dank Bitcoin-Boom

HIVE Digital Technologies Ltd. hat im zweiten Quartal 2025 alle Erwartungen übertroffen. Mit einem Rekordumsatz von 87,3 Millionen Dollar und einem Wachstum von 285% im Vergleich zum Vorjahr. Die Bitcoin-Hashrate und die Mining-Einnahmen schossen in die Höhe, was zu einem beachtlichen Wachstum führte. HIVE beendete das Quartal mit starken 47,0 Millionen Dollar an Barmitteln und digitalen Währungen.

