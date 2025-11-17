HIVE Digital: Rekordquartal mit 285% Umsatzwachstum dank Bitcoin-Boom
HIVE Digital Technologies Ltd. hat im zweiten Quartal 2025 alle Erwartungen übertroffen. Mit einem Rekordumsatz von 87,3 Millionen Dollar und einem Wachstum von 285% im Vergleich zum Vorjahr. Die Bitcoin-Hashrate und die Mining-Einnahmen schossen in die Höhe, was zu einem beachtlichen Wachstum führte. HIVE beendete das Quartal mit starken 47,0 Millionen Dollar an Barmitteln und digitalen Währungen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- HIVE Digital Technologies Ltd. erzielte im zweiten Quartal 2025 einen Rekordumsatz von 87,3 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 285% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Bitcoin-Hashrate stieg um 223%, was zu einem Wachstum der Bitcoin-Mining-Einnahmen um ca. 300% führte.
- Der Umsatz aus dem Mining digitaler Währungen betrug 82,1 Millionen Dollar, ein Anstieg von 101,2% gegenüber dem Vorquartal.
- HIVE produzierte 717 Bitcoin im zweiten Quartal, was einem Anstieg von 76,6% gegenüber dem Vorquartal entspricht.
- Der HPC-Umsatz erreichte 5,2 Millionen Dollar, ein Anstieg von 175% im Vergleich zum Vorjahr.
- Das Unternehmen schloss das Quartal mit 47,0 Millionen Dollar an Barmitteln und digitalen Währungen ab.
Der Kurs von HIVE Digital Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1530EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,72 % im Plus.
