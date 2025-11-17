    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Reiche

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airbus erhält Großauftrag aus den Emiraten von FlyDubai

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus erhält großen Auftrag aus den VAE.
    • FlyDubaï bestellt 100 A321neo-Maschinen.
    • Auftrag sichert Arbeitsplätze in Deutschland.
    Reiche - Airbus erhält Großauftrag aus den Emiraten von FlyDubai
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus erhält nach den Worten von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche einen großen Auftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die CDU-Politikerin sagte in Abu Dhabi, sie habe am Rande der Dubai Air Show mit dem Wirtschafts- und Tourismusminister gesprochen. Airbus habe von der Fluggesellschaft FlyDubaï einen Auftrag über 100 Maschinen des Typs A321neo erhalten. Reiche sprach von einem Riesen-Auftrag, insbesondere für das Werk in Hamburg. "So sichern wir Arbeitsplätze in Deutschland und zeigen, was ein deutsches Unternehmen, was deutsche Technologie kann." Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits aus Kreisen über einen bevorstehenden Großauftrag vom Golf berichtet.

    Reiche war am Sonntag für eine mehrtägige Reise in die Golfregion aufgebrochen. Die Partnerschaft mit den Emiraten sei auf Langfristigkeit ausgelegt, sagte sie. Die Vereinigten Arabischen Emiraten seien ein verlässlicher und starker Partner, der auf moderne Technologien setze, kapitalstark sei und Deutschland als Partner schätze. Nach Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegt Reiche am Dienstagabend nach Katar./hoe/DP/men

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    193,72€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    220,91€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Airbus

    +0,36 %
    -1,21 %
    +2,89 %
    +11,73 %
    +50,09 %
    +81,77 %
    +130,22 %
    +225,55 %
    +1.038,34 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 207,2 auf Tradegate (17. November 2025, 19:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,00 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -0,94 %/+18,39 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Reiche Airbus erhält Großauftrag aus den Emiraten von FlyDubai Der Flugzeugbauer Airbus erhält nach den Worten von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche einen großen Auftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die CDU-Politikerin sagte in Abu Dhabi, sie habe am Rande der Dubai Air Show mit dem …