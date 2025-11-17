Marktgeflüster
Nvidia entscheidend für Aktienmärkte? Nein, Bitcoin und Kreditrisiken!
Bitcoin und die Kreditmärkte aber dürften übergeordnet wichtiger sein für die Entwicklung der Aktienmärkte
Überall liest man, dass die Aktienmärkte auf die Zahlen von Nvidia warten würden für die nächste Richtungsentscheidung - aber stimmt das? Bitcoin und die Kreditmärkte aber dürften übergeordnet wichtiger sein für die Entwicklung der Aktienmärkte: Bitcoin ist der Indikator für die derzeitige Enthebelung - daher laufen Bitcoin und der Nasdaq 100 mit einer großen Korrelation. Die Kreditmärkte wiederum sind entscheidend, weil sie den Zweifel an der KI-Euphorie bepreisen: wenn die Preise für Kreditausfallversicherungen im Bereich Datencenter stark steigen, zeigt das: es kommt nicht darauf an, wieviele Chips verkauft hat oder verkaufen wird - sondern darauf, dass die mit Nvidia-Chips betriebenen Datencenter wirklich irgendwann Gewinne abwerfen!
Hinweise aus Video:
1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
https://www.investing-referral.com/fugi/
2. Bitcoin-Sturz: Peter Schiff über „komplett betrügerisches Geschäftsmodell bei Strategy“
3. Jahresendrally: Euphorische Analysten – „bei jedem Rückgang kaufen“
Das Video "Nvidia entscheidend für Aktienmärkte? Nein, Bitcoin und Kreditrisiken! " sehen Sie hier..