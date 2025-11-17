Nvidia entscheidend für Aktienmärkte? Nein, Bitcoin und Kreditrisiken!

Überall liest man, dass die Aktienmärkte auf die Zahlen von Nvidia warten würden für die nächste Richtungsentscheidung - aber stimmt das? Bitcoin und die Kreditmärkte aber dürften übergeordnet wichtiger sein für die Entwicklung der Aktienmärkte: Bitcoin ist der Indikator für die derzeitige Enthebelung - daher laufen Bitcoin und der Nasdaq 100 mit einer großen Korrelation. Die Kreditmärkte wiederum sind entscheidend, weil sie den Zweifel an der KI-Euphorie bepreisen: wenn die Preise für Kreditausfallversicherungen im Bereich Datencenter stark steigen, zeigt das: es kommt nicht darauf an, wieviele Chips verkauft hat oder verkaufen wird - sondern darauf, dass die mit Nvidia-Chips betriebenen Datencenter wirklich irgendwann Gewinne abwerfen!

Hinweise aus Video: