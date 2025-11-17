Nach Verkauf von Microsoft
Milliardär Stanley Druckenmiller investiert 95.967.000 Dollar in E-Commerce & KI
Der Milliardär Stanley Druckenmiller hat gerade seine Beteiligung an Microsoft abgestoßen und gleichzeitig Millionen Dollar in eine Wette auf E-Commerce, KI und Robotik gesteckt.
- Druckenmiller verkauft Microsoft, investiert in E-Commerce.
- Neu: 437.070 Amazon-Aktien für 95,9 Millionen USD.
- Portfolio-Wert: 4,06 Milliarden USD, starke Tech-Positionen.
Eine neue 13F-Meldung zeigt, dass Druckenmillers Duquesne Family Office im dritten Quartal eine neue Position in Amazon eröffnet hat und 437.070 Aktien im Wert von 95.967.000 US-Dollar per 30. September erworben hat.
Die Aktien von Amazon kaufte er zu einem Schlusskurs von 226,34 US-Dollar. Gemessen an dem letzten Schlusskurs liegt er mit seiner Position rund 3 Prozent im Plus.
Der Fonds hat seine gesamte Beteiligung an Microsoft vollständig aufgelöst und alle zuvor gehaltenen 200.930 Aktien verkauft, die zum 30. Juni 2025 mit 100 Millionen US-Dollar bewertet waren.
Duquesne kaufte außerdem 102.200 Alphabet-Aktien im Wert von rund 24,8 Millionen US-Dollar sowie 76.100 Meta-Aktien im Wert von 55,9 Millionen US-Dollar. Alphabet erwarb er zu einem Schlusskurs von 209,06 US-Dollar. Damit ist seine Position bereits jetzt mit 38 Prozent im Plus.
Der Gesamtwert des Portfolios beläuft sich auf 4,06 Milliarden US-Dollar, wobei die größten Positionen 3.214.532 Natera-Aktien im Wert von 517 Millionen US-Dollar und 2.423.435 Insmed-Aktien im Wert von 349 Millionen US-Dollar umfassen.
Druckenmiller, ein ehemaliger Hedgefondsmanager für George Soros, ist für kühne Wetten bekannt, wobei seine Schritte oft Markttrends signalisieren, insbesondere im Technologiesektor.
Druckenmiller hat im Laufe der Jahre bemerkenswerte Erfolge erzielt und ist dafür bekannt, mit Duquesne Capital drei Jahrzehnte lang eine durchschnittliche Jahresrendite von 30 Prozent ohne ein einziges Verlustjahr erzielt zu haben.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion