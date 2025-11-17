    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Reiche kündigt grünes Licht für Covestro-Übernahme an

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung genehmigt Covestro-Übernahme durch Adnoc.
    • Gespräche mit Adnoc-Chef Sultan Al Jaber erfolgreich.
    • Covestro leidet unter schwacher Konjunktur und Zöllen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kündigt grünes Licht der Bundesregierung für die Übernahme der Spezialchemie-Firma Covestro durch das Staatsunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Die CDU-Politikerin sagte in Abu Dhabi, man habe innerhalb der Bundesregierung alle nötigen Entscheidungen herbeigeführt und warte nun auf die beiden Partner, die ihre finale Unterschrift sicherlich in den nächsten Tagen geben werden. Reiche führte Gespräche mit Sultan Al Jaber, Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emiraten und Adnoc-Chef.

    Reiche sagte, man sei im finalen "Closing" der Übernahme. Das wäre für das Unternehmen ein "Riesenschritt". Es sei intensiv mit der Europäischen Kommission verhandelt worden. Brüssel hatte in der vergangenen Woche grünes Licht gegeben. Auch die Bundesregierung hatte das Geschäft geprüft.

    Covestro war früher die Kunststoffsparte von Bayer , 2015 wurde das Unternehmen eigenständig. Es stellt Chemikalien her, die zu Hartschäumen in Kühlschränken und Gefriertruhen sowie zu Weichschäumen in Autositzen und Matratzen genutzt werden.

    Der Konzern hat rund 17.500 Mitarbeiter. Von ihnen sind gut 7.000 in Deutschland beschäftigt, neben der Zentrale in Leverkusen arbeiten sie in Dormagen, Krefeld (Uerdingen) und Brunsbüttel. Das deutsche Management sieht den arabischen Neu-Eigentümer positiv. Covestro leidet wie andere Chemiekonzerne auch unter der schwachen Konjunktur, teurer Energie und höheren US-Zöllen./hoe/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 28,00 auf Tradegate (17. November 2025, 19:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 27,35 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -17,39 %/+7,76 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertungen und fundamentale sowie technische Aspekte der Bayer-Aktie. Es werden Erwartungen auf eine Jahresendrallye, Kursziele um 36 EUR sowie technische Widerstände bei 30 EUR diskutiert. Zudem spielen operative Verbesserungen und rechtliche Unsicherheiten, etwa im Zusammenhang mit Glyphosat, eine Rolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
