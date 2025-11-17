Eine in Miami ins Leben gerufene Kampagne, die den Führungskräften der COP30 vermittelt, dass die Zukunft unserer Kinder auf dem Spiel steht – gerade mit sieben LUUM Awards ausgezeichnet

Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen sich für Kinder entscheiden, nicht für Ölgewinne. COP30-Präsident: Lobbyisten rauswerfen und Subventionen beenden – https://act4icarus.org #EveryHeartbeatMatters #COP30

MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 17. November 2025 / Our Present, Icarus' Future rückt die Verzögerungen beim Klimaschutz in einen neuen Kontext, indem es Eltern, Kinder und menschliche Geschichten in den Mittelpunkt stellt – mit einer eindringlichen Installation, einer weltweiten Petition und einem Kunstwettbewerb, um Gefühle vor der COP30 in gesellschaftlichen Druck umzuwandeln. Denn die politischen Entscheidungen, die heute getroffen werden, bestimmen die Lebenschancen der Kinder, die in diesem Jahr geboren werden.

„Our Present, Icarus’ Future” entstand im klimagefährdeten Miami Beach und wurde während der Climate Week NYC bekannt gemacht. Mit Hilfe von immersivem Storytelling zeigt die Kampagne, wie sich steigende Temperaturen, der Anstieg des Meeresspiegels, Umweltverschmutzung und extremes Wetter auf das Leben eines Kindes auswirken, um durchsetzbare Emissionsreduktionen, ein Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe und Beschränkungen für die Lobbyarbeit der Industrie zu fordern.

Indem sie den warnenden Mythos von Ikarus mit der heutigen Klimakrise verbindet, sensibilisiert die Kampagne nicht nur die Öffentlichkeit, sondern mobilisiert auch öffentliche Unterstützung, um Druck auf die Staats- und Regierungschefs der Welt auszuüben, entschlossen zu handeln. Bis heute hat sie schätzungsweise 38,2 Millionen Menschen über digitale und traditionelle Medienplattformen erreicht, Zehntausende von Petitionen erhalten und gerade sieben LUUM Awards (2 Gold, 5 Silber) gewonnen, die in den Kategorien „Causes“, „Human Rights“ und „Health“ ausgezeichnet wurden.

Die Kampagne wird von Zubi, einer Kreativagentur, die sich auf kulturell relevante, wirkungsorientierte Arbeit spezialisiert hat, und von der VoLo Foundation, einer Familienstiftung, die evidenzbasierte Klimalösungen und Aufklärung in der Bevölkerung fördert, unterstützt.

„Der Gewinn des LUUM Awards bestätigt, was wir bereits glaubten: Kunst kann Menschen bewegen ... und Menschen bewegen Politik“, sagte Yoca Arditi-Rocha, CEO des CLEO Institute. „ Heute, da sich die Verhandlungsführer in Brasilien versammeln, fordern wir die Staats- und Regierungschefs auf, die schwierigen Entscheidungen zu treffen: die Emissionen, die zur Erderwärmung beitragen, zu reduzieren, die Subventionierung der Umweltverschmutzung durch fossile Brennstoffe aus Steuergeldern zu beenden und die Lobbyisten der Industrie aus den globalen Klimaverhandlungen herauszuhalten. „Staats- und Regierungschefs der Welt: Sie sind die Hüter der Zukunft, nicht ihre Versteigerer. Entscheiden Sie sich bei der COP30 für die Kinder und gegen Unternehmensgewinne. Jeder Herzschlag zählt.“