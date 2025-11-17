Börsen Update
Börsen Update USA - 17.11. - Dow Jones schwach -0,80 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.777,96 PKT und verliert bisher -0,80 %.
Top-Werte: Amgen +2,09 %, Johnson & Johnson +1,75 %, Merck & Co +1,63 %, Unitedhealth Group +1,09 %, Walmart +0,78 %
Flop-Werte: American Express -3,02 %, NVIDIA -2,46 %, IBM -2,37 %, Salesforce -2,13 %, Amazon -1,80 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 24.808,95 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +2,36 %, Amgen +2,09 %, Verisk Analytics +1,91 %, Exelon +1,77 %, PepsiCo +1,64 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,96 %, The Trade Desk Registered (A) -4,13 %, Marvell Technology -3,93 %, Booking Holdings -3,90 %, Airbnb Registered (A) -3,46 %
Der S&P 500 steht bei 6.683,21 PKT und verliert bisher -0,75 %.
Top-Werte: Albemarle +5,81 %, Centene +3,27 %, Constellation Brands (A) +2,96 %, Elevance Health +2,69 %, Kenvue +2,52 %
Flop-Werte: Hewlett Packard Enterprise -9,26 %, Dell Technologies Registered (C) -8,97 %, Coinbase -8,15 %, Super Micro Computer -7,19 %, Robinhood Markets Registered (A) -6,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.