Börsen Update USA - 17.11. - Dow Jones schwach -0,80 %

Der Dow Jones steht bei 46.777,96 PKT und verliert bisher -0,80 %.

Top-Werte: Amgen +2,09 %, Johnson & Johnson +1,75 %, Merck & Co +1,63 %, Unitedhealth Group +1,09 %, Walmart +0,78 %

Flop-Werte: American Express -3,02 %, NVIDIA -2,46 %, IBM -2,37 %, Salesforce -2,13 %, Amazon -1,80 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 24.808,95 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +2,36 %, Amgen +2,09 %, Verisk Analytics +1,91 %, Exelon +1,77 %, PepsiCo +1,64 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,96 %, The Trade Desk Registered (A) -4,13 %, Marvell Technology -3,93 %, Booking Holdings -3,90 %, Airbnb Registered (A) -3,46 %

Der S&P 500 steht bei 6.683,21 PKT und verliert bisher -0,75 %.

Top-Werte: Albemarle +5,81 %, Centene +3,27 %, Constellation Brands (A) +2,96 %, Elevance Health +2,69 %, Kenvue +2,52 %

Flop-Werte: Hewlett Packard Enterprise -9,26 %, Dell Technologies Registered (C) -8,97 %, Coinbase -8,15 %, Super Micro Computer -7,19 %, Robinhood Markets Registered (A) -6,50 %