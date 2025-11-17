    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Besonders beachtet!

    657 Aufrufe 657 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Aktie verliert signifikant - 17.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -3,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie verliert signifikant - 17.11.2025
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Bank aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.11.2025

    Mit einer Performance von -3,51 % musste die Deutsche Bank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.226,36€
    Basispreis
    3,95
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.991,32€
    Basispreis
    3,81
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Deutsche Bank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,25 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +1,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Bank auf +91,28 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,09 % geändert.

    Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,23 %
    1 Monat +6,51 %
    3 Monate +2,25 %
    1 Jahr +98,21 %

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,86 Mrd.EUR € wert.

    Merz kritisiert Bankenregulierung in Europa als zu rigoros


    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kritisiert die Vorschriften für Banken in Europa als zu streng. "Die Regulierung der Banken in Europa ist zu rigoros", sagte Merz auf der Finanzkonferenz "Euro Finance Week" in Frankfurt. Die Bundesregierung …

    Deutsche Bank will höhere Rendite und 'europäischer Champion' werden


    Die Deutsche Bank setzt sich nach ihrem Aufschwung der vergangenen Jahre ehrgeizigere Ziele für die Zeit bis 2028. Deutlich höhere Erträge und weitere Einsparungen sollen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent …

    Dax weiter unter Druck - Warten auf US-Daten


    Nach einem freundlichen Handelsstart hat der Dax am Montag den Rückwärtsgang eingelegt und letztlich an seine Schwäche der vergangenen Handelstage angeknüpft. Die Anleger halten sich vor der Veröffentlichung zahlreicher Konjunkturdaten aus den …

    Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    -4,13 %
    +1,23 %
    +6,51 %
    +2,25 %
    +98,21 %
    +213,76 %
    +251,11 %
    +49,35 %
    +12,29 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Bank Aktie verliert signifikant - 17.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -3,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.