    Verluste - Berkshire-Einstieg beschert Alphabet Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten mit Verlusten, Anleger vorsichtig.
    • Nvidia-Zahlen am Mittwoch, Markt wartet ab.
    • Alphabet-Aktien steigen, Berkshire investiert stark.
    Aktien New York - Verluste - Berkshire-Einstieg beschert Alphabet Rekordhoch
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind mit Abschlägen in die neue Woche gegangen. Die Marktteilnehmer hielten sich am Montag vor den in den kommenden Tagen anstehenden Konjunkturdaten und der Quartalsbilanz des Chip-Schwergewichts Nvidia zurück. Nach dem Rekordhoch des Dow Jones Industrial am Mittwoch und anschließenden Verlusten gab der Leitindex zuletzt um 0,5 Prozent auf 46.900 Zähler nach.

    Der marktbreite S&P 500 sank um 0,4 Prozent auf 6.707 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,3 Prozent auf 24.922 Zähler.

    Alphabet-Aktien stiegen in der Spitze um fast 6 Prozent auf ein Rekordhoch. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 3,7 Prozent. Angetrieben wurde der Kurs vom Einstieg von Berkshire Hathaway . Bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen zufolge erwarb das Investment-Konglomerat im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden Dollar. Seinen Anteil an Apple senkte Berkshire um 15 Prozent, was die Aktien des iPhone-Konzerns um 1,5 Prozent sinken ließ. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.

    Nvidia veröffentlicht am Mittwoch nachbörslich Zahlen zum dritten Quartal. Das Unternehmen mit dem größten Börsenwert weltweit gilt als Gradmesser für die Wachstumshoffnungen rund um Künstliche Intelligenz. Anleger zeigten sich am Montag vorsichtig, der Kurs verlor 1,7 Prozent.

    Eli Lilly holten anfängliche Verluste wieder auf. Die Aktien des Pharmakonzerns wurden im frühen Handel von der Nachricht belastet, dass Konkurrent Novo Nordisk dessen Selbstzahler-Preise für Abnehmpräparate in den USA unterbieten will, um dort Marktanteile zurückzuerobern.

    Eine Übernahme kam bei den Aktionären von Johnson & Johnson gut an, der Kurs stieg um knapp 2 Prozent. Der Pharmakonzern will für gut drei Milliarden US-Dollar in bar das Biotech-Unternehmen Halda Therapeutics übernehmen.

    Die Aktien von Internet-Reiseveranstaltern wurden von der Nachricht belastet, dass Google eine auf Künstlicher Intelligenz basierte App aaankündigte, mit der Nutzer Flüge und Hotels buchen können. Die Kursverluste von Expedia, Booking.com , Tripadvisor und Airbnb reichten bis zu 6,3 Prozent.

    HP Inc büßten 4,8 Prozent ein, nachdem die Bank Morgan Stanley die Anteilscheine auf "Underweight" gesenkte hatte./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 230,6 auf Tradegate (17. November 2025, 20:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 140,25 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,11DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +606,71 %/+1.362,17 % bedeutet.




    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
