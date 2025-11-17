    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    BER beschafft sich erstmals frisches Geld ohne Staatsgarantien

    Wirtschaft - BER beschafft sich erstmals frisches Geld ohne Staatsgarantien
    Foto: Flughafen BER (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die Länder Brandenburg und Berlin sowie der Bund dafür Sicherheiten bieten mussten.

    "Das ist der entscheidende Schritt auf dem Weg zur finanziellen Eigenständigkeit der FBB", sagte Aletta von Massenbach, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft FBB, dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Der BER eröffnete vor fünf Jahren und war bisher stets auf Hilfe der drei Gesellschafter angewiesen.

    An der Refinanzierung über 1,2 Milliarden Euro beteiligen sich zwölf nationale und internationale Banken und Förderbanken. Die Führung des Konsortiums haben die Norddeutsche Landesbank (NordLB) und die Commerzbank AG. Die Finanzierungsrunde war 68 Prozent überzeichnet. Die Kredite laufen über fünf Jahre.

    Der BER befinde sich noch in einer Übergangsphase, sagte von Massenbach dem "Handelsblatt". Nach der Investition in den neuen Flughafen und der Konsolidierung nach der Pandemie folge nun die Wachstumsphase. "Ich gehe davon aus, dass wir in fünf Jahren bei neuen Verhandlungen andere, noch bessere Konditionen bekommen können, auch weil unsere Finanzkennzahlen dann anders aussehen." Noch schreibt der BER unter dem Strich rote Zahlen. Sie erwarte, dass der Flughafen "Ende der 20er-Jahre" aus der Verlustzone kommen werde, sagte von Massenbach.

    Verfasst von Redaktion dts
