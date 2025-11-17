BER beschafft sich erstmals frisches Geld ohne Staatsgarantien

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die Länder Brandenburg und Berlin sowie der Bund dafür Sicherheiten bieten mussten.



"Das ist der entscheidende Schritt auf dem Weg zur finanziellen Eigenständigkeit der FBB", sagte Aletta von Massenbach, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft FBB, dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Der BER eröffnete vor fünf Jahren und war bisher stets auf Hilfe der drei Gesellschafter angewiesen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Short 34,38€ 0,27 × 14,07 Zum Produkt Long 30,21€ 0,20 × 13,49 Zum Produkt