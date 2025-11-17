    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs weiter unter 1,16 US-Dollar

    • Euro-Kurs stabil bei 1,1586 Dollar im Handel.
    • EZB-Referenzkurs gesenkt auf 1,1593 Dollar.
    • Dollar-Stärke belastet Euro durch Zinssenkungszweifel.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späten US-Währungsgeschäft nicht mehr stärker bewegt. Nach dem Abrutschen unter die Marke von 1,16 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt auf 1,1586 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Freitag: 1,1648) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8585) Euro gekostet.

    Belastet wurde der Euro durch eine Dollar-Stärke. Die US-Devise legte zu Beginn der Handelswoche zu allen anderen wichtigen Währungen zu, nachdem am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die Notenbank Fed im Dezember aufgekommen waren. "Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen./bek/he





    dpa-AFX
