    Spahn

    'Die Lichterkette alleine kriegt die AfD nicht klein'

    Für Sie zusammengefasst
    • Spahn: Schwarz-blaue Koalition mit AfD ist undenkbar.
    • CDU sieht sich als Bollwerk gegen die AfD.
    • Politische Mitte soll Vertrauen durch gutes Regieren gewinnen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hält eine schwarz-blaue Koalition von Union und AfD eigenen Angaben zufolge für "abwegig" und "undenkbar". "Also mit dieser AfD, mit dieser Putin-hörigen Partei, die ein schwaches Deutschland will", die das Land an Russland ausliefern wolle, gebe es keine Gespräche, sagte der CDU-Politiker in der am Montag ausgestrahlten ntv-Sendung "Pinar Atalay". "Mit einer Partei, die Antisemiten, Rechtsextreme in ihren Reihen hat, wird's keine Zusammenarbeit geben".

    "Wir sind das Bollwerk gegen die AfD", sagte Spahn weiter. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sei die CDU "die einzige politische Kraft", die dort die AfD aufhalte. "Ich sehe jeden Tag, was die hier im Deutschen Bundestag veranstalten", so Spahn. "Für mich ist das kein Patriotismus, das ist Verrat am Vaterland."

    Spahn: Ausgrenzen und Dämonisieren reicht nicht

    Auf die Frage, ob die Brandmauer weiter stehe, sagte der Unionsfraktionschef: "Ich find' den Begriff "Brandmauer" überschaubar gut als Bild. Aber es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Gespräche." Seine Partei bekämpfe die AfD politisch und mache ihren Wählerinnen und Wählern ein Angebot. "Wir möchten sie davon überzeugen, dass die politische Mitte die Kraft hat, die Probleme zu lösen."

    Ausgrenzen und Dämonisieren habe die Partei nicht kleiner gemacht, sagte Spahn über die AfD. Es gehe auch darum, durch gutes Regieren Vertrauen für die politische Mitte zu gewinnen. "Die Lichterkette alleine kriegt die AfD nicht klein", so der CDU-Politiker./gma/DP/he






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
