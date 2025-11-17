    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProCredit Holding & Co.KGaA AktievorwärtsNachrichten zu ProCredit Holding & Co.KGaA

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie crasht -4,85 % - 17.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie bisher Verluste von -4,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie.

    Besonders beachtet! - ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie crasht -4,85 % - 17.11.2025
    Foto: adobe.stock.com

    ProCredit Holding & Co.KGaA fokussiert sich auf KMU-Finanzierung in Schwellenländern, bietet Geschäftskredite und Sparprodukte an, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Transparenz von Konkurrenten wie Raiffeisen ab.

    ProCredit Holding & Co.KGaA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.11.2025

    Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie ist bisher um -4,85 % auf 7,0600 gefallen. Das sind -0,3600  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ProCredit Holding & Co.KGaA, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,45 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie damit um -4,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ProCredit Holding & Co.KGaA einen Rückgang von -4,91 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,94 % geändert.

    ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,04 %
    1 Monat -20,00 %
    3 Monate -21,45 %
    1 Jahr -7,07 %

    Informationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

    Es gibt 59 Mio. ProCredit Holding & Co.KGaA Aktien. Damit ist das Unternehmen 415,82 Mio.EUR € wert.

    Marktchaos: DAX und TecDAX stürzen ab, S&P 500 trotzt dem Trend!


    An den internationalen Börsen herrscht heute ein überwiegend düsteres Bild. Während der DAX und andere deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der S&P 500 einen leichten Aufwärtstrend. Anleger bleiben wachsam.

    ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ProCredit Holding & Co.KGaA

    -4,99 %
    -4,04 %
    -20,00 %
    -21,45 %
    -7,07 %
    +99,73 %
    +29,12 %
    -45,79 %
    ISIN:DE0006223407WKN:622340



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie crasht -4,85 % - 17.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie bisher Verluste von -4,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie.