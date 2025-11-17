ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie crasht -4,85 % - 17.11.2025

Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie ist bisher um -4,85 % auf 7,0600€ gefallen. Das sind -0,3600 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ProCredit Holding & Co.KGaA fokussiert sich auf KMU-Finanzierung in Schwellenländern, bietet Geschäftskredite und Sparprodukte an, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Transparenz von Konkurrenten wie Raiffeisen ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ProCredit Holding & Co.KGaA, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,45 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie damit um -4,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ProCredit Holding & Co.KGaA einen Rückgang von -4,91 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,94 % geändert.

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,04 % 1 Monat -20,00 % 3 Monate -21,45 % 1 Jahr -7,07 %

Informationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

Es gibt 59 Mio. ProCredit Holding & Co.KGaA Aktien. Damit ist das Unternehmen 415,82 Mio.EUR € wert.

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.