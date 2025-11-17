Bitcoin fällt in Richtung 90.000 US-Dollar

https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/bitcoin-prognose-bitcoin-aktuell-unter-100-000-usd-wie-geht-es-jetzt-weiter?partnerId=12574&utm_campaign=12574&campaignId=122&utm_term=122&label=News&refType=1&utm_source=pso&utm_medium=affiliate





Durchschnittlich haben Kleinanleger den Bitcoin um die 100.000 Us-Dollar "gekauft".

Bitcoin Kursziel im nun entstandenen Bärenmarkt: 88.000 Us-Dollar. Sollte diese Unterstützung brechen durch massive ETF-Abflüsse oder Großanleger realisieren ihre Gewinne (sogenannte Krypto-Wale): nächste Unterstützung nach unten: 62.000,-- bis 71.000,-- US-Dollar (Top Areal aus den Jahren 2021/2022).





Die Chance, das Bitcoin schnurstraks nun doch noch über 110.000,-- US-Dollar läuft, ist gleich Null.

Ethereum ist ebenfalls schwach und bricht in Kürze die 3.000,-- US-Dollar nach unten. Beobachtet man hier den Mehrjahreschart, ist es sehr auffällig, das hier der Kurs immer wieder bei rund 4.500,-- Dollar - also knapp darunter - nach unten aprallt. Das war nun ein "Doppeltop". Meine Meinung - muss nicht stimmen. Good luck u. lg.





Das bedeutet die „Death Cross“ für Bitcoin

In der täglichen Kursgrafik von Bitcoin ist ein besonders bärisches (negatives) Zeichen aufgetaucht: die sogenannte „Death Cross“ (Todeskreuzung) ,

die oft als Vorbote eines Preisverfalls gilt.

Die Death Cross tritt auf, wenn zwei gleitende Durchschnitte (MA) sich nach unten kreuzen. Diese Durchschnitte sind als Linien in der Grafik dargestellt.

Die gelbe Linie zeigt den Durchschnitt der letzten 50 Tage, die rote Linie den Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Wenn die 50-Tage-MA unter die 200-Tage-MA fällt, sprechen Analysten von einer Death Cross. Es ist jedoch nicht sicher, dass darauf ein Preisverfall folgt. Beim letzten Auftreten der Death Cross in der Bitcoin-Kursgrafik erholte sich der Kurs nämlich direkt.

Eine Death Cross muss nicht das Ende der Bitcoin-Rally bedeuten. Im Gegenteil – oft markiert sie den Punkt, an dem Bitcoin einen lokalen Tiefpunkt erreicht und anschließend steigt.

Bitcoin bewegt sich in Zyklen, in denen sich Phasen von Kursrückgang und Kursanstieg abwechseln. Derzeit wird viel über das Ende des Zyklus und den Beginn einer Phase fallender Kurse spekuliert.

Wenn sich Bitcoin jetzt erholt statt weiter fällt, bedeutet das laut Cowen, dass der Zyklus noch nicht vorbei ist. Bitcoin müsse sich innerhalb einer Woche beweisen.

„Wenn innerhalb einer Woche keine Erholung erfolgt, kommt wahrscheinlich ein weiterer Rückgang, bevor eine größere Aufwärtsbewegung in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts folgt“, prognostiziert der Analyst.

Bitcoin müsste derzeit um 15 % steigen, um wieder über die 200-Tage-MA zu kommen, die sich bei etwa 110.000 US-Dollar befindet. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Kurs bei 95.940 US-Dollar.









Bitcoin had a death cross today. Note that prior death crosses marked local lows in the market. Of course, when the cycle is over, the death cross rally fails. The time for Bitcoin to bounce if the cycle is not over would be starting within the next week. If no bounce occurs within 1 week, probably another dump before a larger rally back to the 200D SMA which would then mark a macro lower high. Trade the market you have, not the market you want.





