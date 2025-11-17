    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    Bitcoin fällt in Richtung 90.000 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt weiter, Kurs bei 91.400 Dollar.
    • Rückgang seit Rekordhoch von 126.000 Dollar.
    • Unsicherheit und Gewinnmitnahmen treiben Ausverkauf.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Montag im Handelsverlauf weiter in Richtung 90.000 US-Dollar gefallen. Zuletzt lag der Kurs bei 91.400 Dollar. Erst am Donnerstag war er unter 100.000 Dollar gerutscht. Noch Anfang Oktober hatte der Bitcoin bei gut 126.000 Dollar ein Rekordhoch erreicht.

    Ein Cocktail aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen sowie klassischen Gewinnmitnahmen treibe den Ausverkauf, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Zudem könnte das nachhaltige Unterschreiten der 100.000-Dollar-Marke für einen psychologischen Knacks gesorgt haben./he/bek


