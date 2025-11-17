Bitcoin fällt in Richtung 90.000 US-Dollar
- Bitcoin fällt weiter, Kurs bei 91.400 Dollar.
- Rückgang seit Rekordhoch von 126.000 Dollar.
- Unsicherheit und Gewinnmitnahmen treiben Ausverkauf.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Montag im Handelsverlauf weiter in Richtung 90.000 US-Dollar gefallen. Zuletzt lag der Kurs bei 91.400 Dollar. Erst am Donnerstag war er unter 100.000 Dollar gerutscht. Noch Anfang Oktober hatte der Bitcoin bei gut 126.000 Dollar ein Rekordhoch erreicht.
Ein Cocktail aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen sowie klassischen Gewinnmitnahmen treibe den Ausverkauf, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Zudem könnte das nachhaltige Unterschreiten der 100.000-Dollar-Marke für einen psychologischen Knacks gesorgt haben./he/bek
Aktuell wird so viel Mist geschrieben um weiterhin Panik und Angst zu verbreiten.Der Bitcoin geht auf 20K Strategy geht auf 0.
Das bedeutet die „Death Cross“ für Bitcoin
In der täglichen Kursgrafik von Bitcoin ist ein besonders bärisches (negatives) Zeichen aufgetaucht: die sogenannte „Death Cross“ (Todeskreuzung),
Die Death Cross tritt auf, wenn zwei gleitende Durchschnitte (MA) sich nach unten kreuzen. Diese Durchschnitte sind als Linien in der Grafik dargestellt.
Die gelbe Linie zeigt den Durchschnitt der letzten 50 Tage, die rote Linie den Durchschnitt der letzten 200 Tage.
Eine Death Cross muss nicht das Ende der Bitcoin-Rally bedeuten. Im Gegenteil – oft markiert sie den Punkt, an dem Bitcoin einen lokalen Tiefpunkt erreicht und anschließend steigt.
Bitcoin bewegt sich in Zyklen, in denen sich Phasen von Kursrückgang und Kursanstieg abwechseln. Derzeit wird viel über das Ende des Zyklus und den Beginn einer Phase fallender Kurse spekuliert.
Wenn sich Bitcoin jetzt erholt statt weiter fällt, bedeutet das laut Cowen, dass der Zyklus noch nicht vorbei ist. Bitcoin müsse sich innerhalb einer Woche beweisen.
„Wenn innerhalb einer Woche keine Erholung erfolgt, kommt wahrscheinlich ein weiterer Rückgang, bevor eine größere Aufwärtsbewegung in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts folgt“, prognostiziert der Analyst.
Bitcoin müsste derzeit um 15 % steigen, um wieder über die 200-Tage-MA zu kommen, die sich bei etwa 110.000 US-Dollar befindet. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Kurs bei 95.940 US-Dollar.
Bitcoin had a death cross today. Note that prior death crosses marked local lows in the market. Of course, when the cycle is over, the death cross rally fails. The time for Bitcoin to bounce if the cycle is not over would be starting within the next week. If no bounce occurs within 1 week, probably another dump before a larger rally back to the 200D SMA which would then mark a macro lower high. Trade the market you have, not the market you want.
BTC und einige Aktienkurse haben sich im letzten halben Jahr verdreifacht/vervielfacht.
Diesen Trend auch zukünftig zu erwarten und gar mit Fremdkapital zu finanzieren erzeugt Blasen, danach Einbrüche und endet in einer dramatischen Abwärtsspirale.
Wenn ich das aktuelle Geschehen betrachte und bewerte stehen wir kurz vor einem Zusammenbruch, wo sich der Kurs von BTC nicht nur halbiert, bevor er sich wieder fängt.
Frage am Ende ist nur, ob man am Ende zu den Gewinnern oder Verlierern gehört beim freiwilligen oder ggfs genötigten Verkauf 😂