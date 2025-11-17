Deutsche Nachhaltigkeit AG treibt Impact-Investing-Dialog beim IIF Abu Dhabi voran

FRANKFURT AM MAIN, DE / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2025 / Die Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN: DE000A3DW408) präsentierte am 21. Oktober beim International Impact Forum in Abu Dhabi, wie der Frankfurter Impact-Investor Purpose mit Kapital verbindet, um finanzielle Renditen neben messbarer ökologischer und sozialer Wirkung zu liefern.

Das Unternehmen fungierte als Hauptsponsor des Forums, bei dem über 300 globale Investoren, politische Entscheidungsträger und Innovatoren zusammenkamen, um nachhaltige Finanzlösungen voranzutreiben und Partnerschaften zwischen europäischen und nahöstlichen Impact-Investment-Gemeinschaften aufzubauen.

Warum Europa und den Nahen Osten verbinden?

Die Abu-Dhabi-Ausgabe des International Impact Forums fand am 21. Oktober im Rosewood Abu Dhabi statt und markierte einen bedeutenden Meilenstein bei der Verbindung europäischer und nahöstlicher Impact-Investment-Gemeinschaften.

Die Veranstaltung brachte institutionelle Investoren, Family Offices, Unternehmer und politische Führungspersönlichkeiten zusammen, um die wachsende Notwendigkeit nachhaltiger Finanzierung angesichts globaler Herausforderungen zu adressieren.

„Das Forum in Abu Dhabi unterstrich eine entscheidende Botschaft: Impact Investing ist eine globale Notwendigkeit, keine regionale Initiative", erklärte Ole Nixdorff, CEO der Deutsche Nachhaltigkeit AG.

„ESG-Vermögenswerte werden bis 2025 voraussichtlich 53 Billionen US-Dollar überschreiten und damit mehr als ein Drittel des weltweit verwalteten Vermögens ausmachen. Wir erleben eine fundamentale Transformation der Kapitalströme. Unsere Aufgabe ist es zu demonstrieren, dass Purpose-getriebene Investitionen außergewöhnliche Renditen liefern können und gleichzeitig dauerhaften positiven Wandel schaffen."

Partnerschaften mit dem Nahen Osten kristallisierten sich als zentrales Thema des Tages heraus. Die Position Abu Dhabis als Nachhaltigkeits-Hub, kombiniert mit Europas regulatorischer Führungsrolle bei ESG-Standards, schafft kraftvolle Synergien zur globalen Skalierung von Impact-Lösungen.

Wie erzeugt Impact Investing Renditen?

Der CEO des Unternehmens hielt eine prominente Präsentation mit dem Titel „Purpose x Capital: Impact Investment as a global market and how to build financially sustainable business".