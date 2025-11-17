JPMorgan: Raus aus überhitzen KI-Trades, bessere Chancen in Europa?

JPMorgan blickt nach einer schwachen Phase optimistischer auf die europäischen Aktienmärkte. Laut dem neuen Strategiepapier liefern immer mehr Unternehmen solide Ergebnisse – auch jenseits der bekannten US-Tech-Giganten. Besonders auffällig: Die Gewinne im S&P 500 ohne die Mag-7 wachsen so stark wie seit mehr als drei Jahren nicht.

In Europa blieb die Bilanz 2025 dagegen noch blass. Die Eurozone hinkte mit einem erwarteten Gewinnrückgang von etwa 2,6 Prozent deutlich hinter den USA her. Doch das könnte sich drehen. JPMorgan rechnet damit, dass das Wachstumstempo im Euroraum von unter 1 Prozent auf rund 2 Prozent bis Ende 2026 zulegt. Das stärkere operative Umfeld, eine stabilere Währung und ein freundlicheres globales Konjunkturbild – insbesondere aus China – sollen den Exporteuren den Rücken stärken.