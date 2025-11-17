Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige optimistisch sind, insbesondere durch positive Analystenmeinungen und starke KI-Nachfrage, gibt es auch Bedenken aufgrund des Verkaufs von Anteilen durch Peter Thiel. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Phase, mit hohen Erwartungen an den bevorstehenden Quartalsbericht.