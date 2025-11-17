Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
American Express
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 1
Performance 1M: +11,60 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 2
Performance 1M: +7,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige optimistisch sind, insbesondere durch positive Analystenmeinungen und starke KI-Nachfrage, gibt es auch Bedenken aufgrund des Verkaufs von Anteilen durch Peter Thiel. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Phase, mit hohen Erwartungen an den bevorstehenden Quartalsbericht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
IBM
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 3
Performance 1M: +12,23 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 4
Performance 1M: +1,04 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 5
Performance 1M: +5,91 %
Apple
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: +11,55 %
