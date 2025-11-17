Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,91 %
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 1
Performance 1M: -29,12 %
Performance 1M: -29,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Skepsis. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 57% verloren, während der faire Wert bei 30 USD gesehen wird. Die Diskussion über Bitcoin zeigt Unsicherheit über die Strategie von Microstrategy, die stark auf Bitcoin setzt, was einige Anleger als riskant empfinden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 2
Performance 1M: +0,55 %
Performance 1M: +0,55 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -4,78 %
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 3
Performance 1M: +3,44 %
Performance 1M: +3,44 %
Qualcomm
Tagesperformance: -4,63 %
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 4
Performance 1M: +7,87 %
Performance 1M: +7,87 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -4,52 %
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 5
Performance 1M: -13,99 %
Performance 1M: -13,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu The Trade Desk (TTD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ abgeschnitten. Während einige Nutzer die starke Kundenbindung und die KI-Plattform loben, gibt es Bedenken wegen der Konkurrenz und gemischte Meinungen zu den Q3-Zahlen. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 6
Performance 1M: -16,02 %
Performance 1M: -16,02 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 7
Performance 1M: -6,78 %
Performance 1M: -6,78 %
Shopify
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 8
Performance 1M: -4,95 %
Performance 1M: -4,95 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 9
Performance 1M: +3,17 %
Performance 1M: +3,17 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -3,84 %
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 10
Performance 1M: -2,85 %
Performance 1M: -2,85 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 11
Performance 1M: +0,50 %
Performance 1M: +0,50 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 12
Performance 1M: +5,21 %
Performance 1M: +5,21 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 13
Performance 1M: +8,09 %
Performance 1M: +8,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von 4-5%. Anleger erwarten, dass der Kurs bei einem moderaten KGV von 20 auf 400 US-Dollar steigen könnte. Zudem wird ein Kursziel von 250€ angestrebt, was die positive Stimmung unter den Investoren unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 14
Performance 1M: +26,89 %
Performance 1M: +26,89 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 15
Performance 1M: -5,11 %
Performance 1M: -5,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kursziele liegen bei 800 - 1000 USD, jedoch gibt es Bedenken wegen Short-Positionen und einem CEO-Verkauf von Aktien. Die Aktie wird als Momentum-Titel betrachtet, was auf potenzielle Kursgewinne hinweist, während die hohe Short-Quote von 8% und Verkaufsdruck Sorgen bereiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Intel
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 16
Performance 1M: -1,15 %
Performance 1M: -1,15 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 17
Performance 1M: -8,16 %
Performance 1M: -8,16 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 18
Performance 1M: -9,40 %
Performance 1M: -9,40 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 19
Performance 1M: +1,66 %
Performance 1M: +1,66 %
Palantir
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 20
Performance 1M: +0,44 %
Performance 1M: +0,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige positive Entwicklungen nach einem FAZ-Artikel sehen, berichten andere von Unsicherheiten und einem leichten Kursrückgang in den letzten 14 Tagen. Ein Anleger hat 10% seines Bestandes verkauft, was die Skepsis unterstreicht, während andere langfristig optimistisch bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 21
Performance 1M: +22,68 %
Performance 1M: +22,68 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 22
Performance 1M: -4,94 %
Performance 1M: -4,94 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte