Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -9,97 %
Tagesperformance: -9,97 %
Platz 1
Performance 1M: -12,20 %
Performance 1M: -12,20 %
Coinbase
Tagesperformance: -8,17 %
Tagesperformance: -8,17 %
Platz 2
Performance 1M: -12,46 %
Performance 1M: -12,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coinbase
Das Anleger-Sentiment zu Coinbase im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, trotz gemischter Analystenmeinungen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv. Analysten haben unterschiedliche Kursziele, wobei einige Erhöhungen und andere Senkungen vornehmen. Die Anwerbung einer Topmanagerin von Goldman Sachs wird als positiver Schritt für die Wachstumsphase angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Coinbase eingestellt.
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -8,05 %
Tagesperformance: -8,05 %
Platz 3
Performance 1M: +1,34 %
Performance 1M: +1,34 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -7,69 %
Tagesperformance: -7,69 %
Platz 4
Performance 1M: -30,06 %
Performance 1M: -30,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist aktuell negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 33% verloren, was zu einem Rückgang unter 35 USD führte. Anleger zeigen sich besorgt über die Chartentwicklung und das Vertrauen in die kommenden Quartalszahlen. Viele warten auf bessere Einstiegsmöglichkeiten, während die allgemeine Stimmung von Unsicherheit geprägt ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Expedia Group
Tagesperformance: -7,68 %
Tagesperformance: -7,68 %
Platz 5
Performance 1M: +26,82 %
Performance 1M: +26,82 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -7,64 %
Tagesperformance: -7,64 %
Platz 6
Performance 1M: -3,00 %
Performance 1M: -3,00 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -7,28 %
Tagesperformance: -7,28 %
Platz 7
Performance 1M: -20,65 %
Performance 1M: -20,65 %
HP
Tagesperformance: -6,85 %
Tagesperformance: -6,85 %
Platz 8
Performance 1M: -10,41 %
Performance 1M: -10,41 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -6,58 %
Tagesperformance: -6,58 %
Platz 9
Performance 1M: -1,38 %
Performance 1M: -1,38 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -6,15 %
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 10
Performance 1M: -8,85 %
Performance 1M: -8,85 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -5,99 %
Tagesperformance: -5,99 %
Platz 11
Performance 1M: +10,93 %
Performance 1M: +10,93 %
Dow
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 12
Performance 1M: +6,17 %
Performance 1M: +6,17 %
The Mosaic
Tagesperformance: -5,25 %
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 13
Performance 1M: -10,30 %
Performance 1M: -10,30 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: -5,19 %
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 14
Performance 1M:
Performance 1M:
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 15
Performance 1M: +0,40 %
Performance 1M: +0,40 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -5,08 %
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 16
Performance 1M: +3,25 %
Performance 1M: +3,25 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -4,97 %
Tagesperformance: -4,97 %
Platz 17
Performance 1M: +3,44 %
Performance 1M: +3,44 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: -4,84 %
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 18
Performance 1M: -0,77 %
Performance 1M: -0,77 %
KKR
Tagesperformance: -4,78 %
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 19
Performance 1M: +2,56 %
Performance 1M: +2,56 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -4,77 %
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 20
Performance 1M: +8,76 %
Performance 1M: +8,76 %
Albemarle
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 21
Performance 1M: +30,34 %
Performance 1M: +30,34 %
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 22
Performance 1M: +18,79 %
Performance 1M: +18,79 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 23
Performance 1M: -5,83 %
Performance 1M: -5,83 %
Centene
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 24
Performance 1M: +2,71 %
Performance 1M: +2,71 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 25
Performance 1M: +22,68 %
Performance 1M: +22,68 %
NextEra Energy
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 26
Performance 1M: +0,26 %
Performance 1M: +0,26 %
Elevance Health
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 27
Performance 1M: -5,33 %
Performance 1M: -5,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte