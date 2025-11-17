    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBooking Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Booking Holdings

    Booking Holdings Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,84 % - 17.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Booking Holdings Aktie bisher Verluste von -4,84 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.

    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

    Booking Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Booking Holdings Aktie. Mit einer Performance von -4,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Booking Holdings Aktionäre einen Verlust von -6,14 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Booking Holdings einen Rückgang von -9,45 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,87 % geändert.

    Booking Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,33 %
    1 Monat +3,44 %
    3 Monate -6,14 %
    1 Jahr -7,35 %

    Informationen zur Booking Holdings Aktie

    Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,29 Mrd.EUR € wert.

    Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Booking Holdings

    -4,73 %
    +2,33 %
    +3,44 %
    -6,14 %
    -7,35 %
    +125,98 %
    +149,00 %
    +270,93 %
    +733,23 %
    ISIN:US09857L1089WKN:A2JEXP



