JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Kapitalmarktveranstaltung in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Mit Blick auf das Diagnostikgeschäft des Herstellers von Medizintechnik beklagte Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie fehlende Klarheit über eine Abspaltung der Sparte. Eine solche eröffne Potenzial für Aktienrückkäufe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 41,43EUR auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 22:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61,30
Kursziel alt: 61,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61,30
Kursziel alt: 61,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte