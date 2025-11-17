JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

Wie tief kann es gehen?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 41,43 auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 46,65 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+47,45 % bedeutet.