    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Siemens Healthineers auf "Overweight" ein.
    • Kursziel von 61,30 Euro bleibt unverändert.
    • Unklarheit über Abspaltung des Diagnostikgeschäfts.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Kapitalmarktveranstaltung in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Mit Blick auf das Diagnostikgeschäft des Herstellers von Medizintechnik beklagte Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie fehlende Klarheit über eine Abspaltung der Sparte. Eine solche eröffne Potenzial für Aktienrückkäufe./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:40 / GMT

    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 41,43 auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 46,65 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+47,45 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 61,30 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
