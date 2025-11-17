    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland für Fußball-WM 2026 qualifiziert

    Für Sie zusammengefasst
    • WM 2026: Deutschland qualifiziert sich souverän.
    • 6:0-Sieg gegen Slowakei in Leipzig erzielt.
    • Endrunde findet im Sommer in Nordamerika statt.

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Durch das 6:0 gegen die Slowakei in Leipzig sicherte sich die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Teilnahme an der Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada./aer/DP/he



