SPORT
Deutschland für Fußball-WM 2026 qualifiziert
Für Sie zusammengefasst
- WM 2026: Deutschland qualifiziert sich souverän.
- 6:0-Sieg gegen Slowakei in Leipzig erzielt.
- Endrunde findet im Sommer in Nordamerika statt.
LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Durch das 6:0 gegen die Slowakei in Leipzig sicherte sich die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Teilnahme an der Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada./aer/DP/he
