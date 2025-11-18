KÖNIGLICHE PRÄGEANSTALT ROCKT DIE NATION MIT FREDDIE MERCURY SAMMLERMÜNZE

Die Sammlermünze zeigt Mercury in der Mitte seines Auftritts auf dem Höhepunkt seines Könnens. Sie zeigt den extravaganten Frontmann in voller Aktion mit seiner Unterschrift neben seinem Porträt. Die ausgefeilten Details des Designs erzählen die Geschichte des außergewöhnlichen Talents von Mercury durch sorgfältig ausgearbeitete Designelemente.

LLANTRISANT, Wales, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Rock'n'Roll-Geschichte wird auf verewigt, da die Königliche Münze eine britische Münze zu Ehren eines der größten Showmänner aller Zeiten, Freddie Mercury, enthüllt - eine außergewöhnliche Hommage an die Rockikone, deren Stimme und Showmanship Generationen geprägt haben.

Freddies legendärer Stimmumfang von vier Oktaven wird durch ein Notensystem dargestellt, das um den Rand der Münze verläuft und von den Bässen bis zum Diskant reicht. Das Design der mit Nieten besetzten Armbinde ist von seinem ikonischen Outfit für den Live-Aid-Auftritt inspiriert - ein passender Tribut an die größte Rockperformance aller Zeiten, wie viele meinen. Eine Auswahl der Münzen wird auch farbig sein und Freddies ikonische gelbe Jacke auf dem Münzdesign zum Leben erwecken und die vibrierende Energie einfangen, die ihn zu einem solchen Magneten auf der Bühne machte.

Die Feierlichkeiten finden zu einem besonders günstigen Zeitpunkt statt, denn sie erinnern an den 40. Jahrestag von Queen's aufsehenerregendem Auftritt bei Live Aid im Juli 1985 und auch an den 40 Jahrestag von Freddie's erstem Solo-Studioalbum "Mr. Bad Guy", das im selben Jahr veröffentlicht wurde und die Fans an seine Vielseitigkeit sowohl als Queen-Mitglied als auch als Solokünstler erinnert, der im Laufe seiner Karriere immer wieder kreative Grenzen überschritten hat.

Die Schwester von Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, besuchte die königliche Münzanstalt, um die erste Münze selbst zu prägen und war damit ein wesentlicher Bestandteil dieser historischen Hommage an das Vermächtnis ihres Bruders.

Rebecca Morgan, Direktorin für Gedenkmünzen bei The Royal Mint, sagte: "Der Besuch von Kashmira bei uns zur Prägung der ersten Freddie Mercury-Münze war unglaublich bewegend und machte dieses Projekt zu etwas ganz Besonderem. Freddie Mercury war nicht nur ein Musiker, er war eine Naturgewalt, die jede Bühne, die er betrat, verwandelte. Diese Münze fängt diese elektrische Energie ein und feiert eine wahrhaft globale Ikone, deren Einfluss weiterhin Generationen inspiriert. Der Detailreichtum dieses Designs, von seiner Unterschrift bis hin zu den Notenlinien, die seinen unglaublichen Stimmumfang darstellen, macht dieses Stück zu einem unserer ganz besonderen Erinnerungsstücke."