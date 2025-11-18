ASUS IoT kündigt PE3000N an

Kompakte Edge-AI-Plattform für physische KI, beschleunigt durch NVIDIA Jetson Thor

HAUPTPUNKTE

Kompakte Edge-AI-Leistung: NVIDIA Jetson Thor mit 2.070 FP4 TFLOPS in einem platzsparenden Gehäuse

NVIDIA Jetson Thor mit 2.070 FP4 TFLOPS in einem platzsparenden Gehäuse Robust und zuverlässig: MIL-STD-810H-Bauweise mit 12-60V-Eingang und Unterstützung für 25 GbE-Links und 16 GMSL-Kameras in schwierigen Umgebungen

MIL-STD-810H-Bauweise mit 12-60V-Eingang und Unterstützung für 25 GbE-Links und 16 GMSL-Kameras in schwierigen Umgebungen Flexible Erweiterung: Modulare E/A und optionaler zweiter Stack für kundenspezifische Konnektivität und skalierbare Sensorfusion

TAIPEI, Taiwan, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- ASUS IoT stellt heute das PE3000N vor, eine kompakte Edge-AI-Plattform, die entwickelt wurde, um die fortschrittlichen Anforderungen der Robotik der nächsten Generation und der intelligenten Automatisierung zu erfüllen. Beschleunigt durch die hochmoderne NVIDIA Jetson Thor Plattform, mit der fortschrittlichen NVIDIA Blackwell GPU, einer leistungsstarken 14-Core Arm CPU und einem branchenführenden 128GB LPDDR5X Speicher, ermöglicht es beeindruckende 2.070 FP4 TFLOPS an KI-Verarbeitungsleistung in einem äußerst platzsparenden Formfaktor – ideal für die Integration in Robotersysteme, bei denen sowohl Platz als auch Energieeffizienz entscheidend sind. Mit seiner robusten Architektur bietet das PE3000N mit Jetson T5000-Modul Entwicklern und Integratoren ein neues Maß an Autonomie, Sensorfusion und KI-gesteuerter Steuerung für industrielle, kommerzielle und intelligente Infrastruktur-Implementierungen.

Robuste Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Umgebungen

Das auf Langlebigkeit ausgelegte PE3000N verfügt über industrietaugliche MIL-STD-810H-Anschlüsse und ein flaches Gehäuse, das auch anspruchsvollen Betriebsbedingungen standhält. Mit der Unterstützung von bis zu vier optionalen 25 GbE-Links und 16 GMSL-Kameras ermöglicht es Sensorfusion mit hoher Bandbreite und fortschrittliche maschinelle Bildverarbeitung, selbst in den schwierigsten Umgebungen. Der breite 12-60-V-Gleichstromeingang und die Zündungsunterstützung gewährleisten einen stabilen, akkuschonenden Betrieb in vielfältigen Umgebungen – von Fabrikhallen und autonomen Fahrzeugen bis hin zur Smart-City-Infrastruktur. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C gewährleistet das PE3000N eine robuste Leistung und sichere Datenverarbeitung und ist damit eine zuverlässige Lösung für unternehmenskritische Robotik-, Automatisierungs- und Edge-KI-Anwendungen.