    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Münchner Merkur' zu Merz/Rente

    Für Sie zusammengefasst
    • Rentenstreit könnte Koalition gefährden.
    • SPD kämpft für Rente, droht mit Neuwahlen.
    • Merz zeigt wenig Geschick in der Machtpolitik.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Münchner Merkur" zu Merz/Rente:

    "Der Rentenstreit zwischen Kanzler und Junger Union hat das Zeug, die Koalition zu sprengen. Die Rente ist der SPD heilig. Dafür zöge sie mit fliegenden Fahnen in Neuwahlen. CDU und CSU hingegen haben bei dem Thema wenig zu gewinnen. Friedrich Merz sitzt in der Falle. Schon wieder. Daran ist der Kanzler auch selbst schuld. Ein Regierungschef muss die gesamte Klaviatur der Machtpolitik beherrschen. Er muss schmeicheln, tricksen, zur Not gerissen sein können. Er braucht Raffinesse und strategisches Geschick. Von all dem hat Merz bisher wenig gezeigt. Die JU hat er mit seinem groben Ton verärgert. Doch den Urfehler hat er schon in den Koalitionsverhandlungen begangen, als er der SPD ein Mega-Schulden-Paket ohne Gegenleistungen schenkte. Jetzt ziehen ihn die Genossen bei Bürgergeld und Rente am Nasenring durch die Manege."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Merz/Rente Die "Münchner Merkur" zu Merz/Rente: "Der Rentenstreit zwischen Kanzler und Junger Union hat das Zeug, die Koalition zu sprengen. Die Rente ist der SPD heilig. Dafür zöge sie mit fliegenden Fahnen in Neuwahlen. CDU und CSU hingegen haben bei dem …