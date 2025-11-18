    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zur Lage im Nahen Osten

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenruhe seit über einem Monat, aber fragil.
    • Unklarheit über zukünftige Entwicklungen bleibt bestehen.
    • Hamas zeigt sich in Gaza weiterhin unbeeindruckt.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Lage im Nahen Osten:

    "Die Waffenruhe gilt seit mehr als einem Monat. Doch erscheint sie umso gefährdeter, je länger sie dauert. Einfach, weil unklar ist, wie es weitergeht. Die Hamas, die eigentlich ihrer eigenen Entmachtung zustimmen soll, führt sich in den nicht von Israel kontrollierten Gebieten Gazas fast schon wieder auf, als sei nichts geschehen."/yyzz/DP/men



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zur Lage im Nahen Osten Die "Augsburger Allgemeine" zur Lage im Nahen Osten: "Die Waffenruhe gilt seit mehr als einem Monat. Doch erscheint sie umso gefährdeter, je länger sie dauert. Einfach, weil unklar ist, wie es weitergeht. Die Hamas, die eigentlich ihrer eigenen …