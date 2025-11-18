AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Lage im Nahen Osten:

"Die Waffenruhe gilt seit mehr als einem Monat. Doch erscheint sie umso gefährdeter, je länger sie dauert. Einfach, weil unklar ist, wie es weitergeht. Die Hamas, die eigentlich ihrer eigenen Entmachtung zustimmen soll, führt sich in den nicht von Israel kontrollierten Gebieten Gazas fast schon wieder auf, als sei nichts geschehen."/yyzz/DP/men



