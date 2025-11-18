FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Vape-Produkte/Steuern:

"Experten warnen vor der Anziehung, die das Beimischen von Aromastoffen, die etwa nach Gummibärchen oder Zuckerwatte schmecken, in Vape-Produkte auf Jugendliche haben kann. Es hat in Deutschland eine parallele Situation bei Alcopops - süßen Alkoholprodukten - gegeben. Das ist heute kein Thema mehr. Warum? Weil die neu eingeführte Alcopop-Steuer die Produkte massiv verteuerte und den Absatz umgehend reduzierte. Weltweite Erfahrungen zeigen den Einfluss von Erhöhungen der Tabaksteuern auf den Konsum. Auch in Deutschland steigt die Steuer kontinuierlich, aber dennoch sehr langsam. Mehr Mut führte zu weniger Konsum."/yyzz/DP/men



