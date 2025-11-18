    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Märkische Oderzeitung' zu Vape-Produkte/Steuern

    Für Sie zusammengefasst
    • Experten warnen vor süßen Aromen in Vapes.
    • Alcopop-Steuer senkte Absatz süßer Alkoholprodukte.
    • Höhere Tabaksteuern könnten Konsum ebenfalls reduzieren.

    FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Vape-Produkte/Steuern:

    "Experten warnen vor der Anziehung, die das Beimischen von Aromastoffen, die etwa nach Gummibärchen oder Zuckerwatte schmecken, in Vape-Produkte auf Jugendliche haben kann. Es hat in Deutschland eine parallele Situation bei Alcopops - süßen Alkoholprodukten - gegeben. Das ist heute kein Thema mehr. Warum? Weil die neu eingeführte Alcopop-Steuer die Produkte massiv verteuerte und den Absatz umgehend reduzierte. Weltweite Erfahrungen zeigen den Einfluss von Erhöhungen der Tabaksteuern auf den Konsum. Auch in Deutschland steigt die Steuer kontinuierlich, aber dennoch sehr langsam. Mehr Mut führte zu weniger Konsum."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Märkische Oderzeitung' zu Vape-Produkte/Steuern Die "Märkische Oderzeitung" zu Vape-Produkte/Steuern: "Experten warnen vor der Anziehung, die das Beimischen von Aromastoffen, die etwa nach Gummibärchen oder Zuckerwatte schmecken, in Vape-Produkte auf Jugendliche haben kann. Es hat in …