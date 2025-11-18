    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Minderheitsregierung

    • Union könnte in neue Abhängigkeit geraten.
    • SPD könnte durch Politik Koalition stärken.
    • Minderheitsregierung birgt Risiken für alle Parteien.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gedankenspiel: Minderheitsregierung:

    "Das Kalkül der Strategen, dass die Union durch die Befreiung vom sozialdemokratischen Joch mittel- bis langfristig gewinnen könnte, blendet aus, dass die Union dann in eine neue Abhängigkeit geriete, die noch viel problematischer für sie wäre als das Ringen mit der SPD. (.) Die äußert sich nicht zu den Gedankenspielen in der Union. Doch die Sozialdemokraten sind nicht so unbeteiligt, wie sie tun. Sie können dem Affen weiter Zucker geben - oder durch eine vernünftige Politik dazu beitragen, dass diese Koalition der "Verantwortung für Deutschland" gerecht wird, die sie übernehmen wollte. Vielleicht träumen aber manche in der SPD davon, dass auch ihnen eine von der AfD tolerierte und dafür von vielen gehasste Minderheitsregierung Merz etwas bringen könnte: eine rot-rot-grüne Mehrheit in der nächsten Bundestagswahl."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

