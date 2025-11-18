    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz, Macron und EU-Minister beraten über digitale Souveränität

    Für Sie zusammengefasst
    • Gipfel zur digitalen Souveränität in Berlin heute.
    • Merz und Macron sprechen über Tech-Unabhängigkeit.
    • Fokus auf Cloud-Infrastruktur und europäische Kooperation.
    Merz, Macron und EU-Minister beraten über digitale Souveränität
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Digitalminister der EU-Staaten und Unternehmenschefs beraten an diesem Dienstag in Berlin darüber, wie Europa unabhängiger von außereuropäischen Tech-Konzernen werden kann. Bei einem sogenannten Gipfel zur Europäischen digitalen Souveränität werden Delegationen aus 23 Ländern erwartet.

    Geplant sind Reden von Merz und Macron. Erwartet werden zahlreiche Ankündigungen von Kooperationen und Investitionen deutscher und französischer Unternehmen in verschiedenen Bereichen, wie Recheninfrastruktur, Quantentechnologie, Gesundheit, Verteidigung oder Drohnen, wie vorab aus Regierungskreisen bekannt wurde.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Long
    217,25€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    247,59€
    Basispreis
    1,66
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine Kernfrage des Treffens ist das Thema Cloud und wie Europa eine eigene Infrastruktur für die sichere Ablage von Behörden- und Unternehmensdaten vorantreiben kann. Bisher dominieren große US-Firmen wie Amazon , Microsoft oder Google das Cloud-Geschäftsfeld. Auch über Software in Behörden und Verwaltung wird gesprochen./jr/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 232,9 auf Nasdaq (18. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -6,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +3,06 %/+33,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Merz, Macron und EU-Minister beraten über digitale Souveränität Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Digitalminister der EU-Staaten und Unternehmenschefs beraten an diesem Dienstag in Berlin darüber, wie Europa unabhängiger von außereuropäischen Tech-Konzernen werden kann. …