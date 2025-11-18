Saudischer Kronprinz wird in Washington erwartet

RIAD/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wird an diesem Dienstag zu einem offiziellen Besuch in Washington erwartet - erstmals seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi, die das Verhältnis zu den USA über Jahre eingetrübt hatte. Auf dem Programm steht nach saudischen Angaben unter anderem ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Der Regierungschef der Golf-Monarchie brach am Montagabend mit einer hochrangigen Delegation am Flughafen in der Hauptstadt Riad auf, wie die Saudische Presse-Agentur SAP meldete.

Im Fokus des Besuchs stehen nach Ansicht von Experten geplante bilaterale Abkommen, die bei einem Besuch Trumps in der Golfregion im Mai dieses Jahres angebahnt hatte. Allein Rüstungsgeschäfte im Wert von 142 Milliarden Dollar waren damals vereinbart worden. Zur Debatte stehen unter anderem auch ein Sicherheitsabkommen sowie die Lieferung hochmoderner F-35-Kampfjets und eine Zusammenarbeit bei der zivilen Nutzung von Atomenergie in Saudi-Arabien.